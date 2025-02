Filippo Volandri: “I tre mesi di stop saranno un’opportunità per Jannik Sinner in vista del Roland Garros”

Jannik Sinner ha deciso di staccare completamente in queste giornate dal tennis, a valle della decisione di accettare l’accordo proposto dalla WADA di tre mesi di sospensione dal circuito internazionale. Il n.1 del mondo non potrà tornare in campo prima del 5 maggio e quindi tutto dovrà essere focalizzato nella preparazione alla stagione sulla terra rossa, pensando all’accoppiata Roma-Parigi.

Settimane però in cui ci saranno delle limitazioni fino al 13 aprile. In base alle norme, fino alla scadenza citata, Sinner non potrà sfruttare strutture affiliate con ATP, Federazioni, ITF e Slam e non avrà l’opportunità di scambiare con sparring partner tesserati. In compenso, potrà disporre il suo team per pianificare il da farsi.

A dire la propria è stato il capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri. Nel corso dell’ultima puntata di TennisTalk, in onda su SuperTennis HD, l’ex giocatore si è espresso in questi termini. “Sinner ha l’opportunità di avere a disposizione tre mesi che solitamente un giocatore non ha. Dovrà costruirsi degli obiettivi tecnici, dove Jannik ha dei margini di miglioramento e sappiamo quanto voglia evolversi“, ha sottolineato.

“Ha degli obiettivi fisici perché se noi vogliamo che Sinner vinca il Roland Garros, da questo punto di vista, ha bisogno un po’ più di endurance nonostante comunque abbia già fatto una semifinale l’anno scorso e perso contro Carlos Alcaraz al quinto set con zero preparazione. Questo ti fa pensare che un po più di allenamento, si possa far bene“, ha concluso Volandri.