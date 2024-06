Roland Garros 2024, Jasmine Paolini sogna i quarti. Djokovic affronta Cerundolo, in serata Zverev-Rune

A caccia di un sogno. L’Italia del tennis guarda quest’oggi a Jasmine Paolini, che ha l’occasione di raggiungere per la prima volta in carriera i quarti di finale in uno Slam. La tennista toscana aprirà il programma sul Suzanne Lenglen (ore 11.00), affrontando la russa Elina Avanesyan, numero 70 del classifica mondiale, che già lo scorso anno era riuscita a centrare gli ottavi da lucky loser.

Un Roland Garros finora ottimo per Paolini, che ha concesso solamente un set nel torneo e nel turno precedente contro la canadese Bianca Andreescu. Una partita, però, che si sarebbe potuta tranquillamente chiudere in due set, visto che l’azzurra ha sprecato numerose palle break nel secondo parziale prima di un passaggio a vuoto nell’ottavo game. Dall’altra parte Avanesyan è uscita vincitrice al terzo turno da una battaglia di quasi tre ore con la cinese Qinwen Zheng, con la russa che si è imposta al tie-break del terzo set, mettendo in grande difficoltà l’asiatica con un gioco molto difensivo e che non mette per niente in ritmo l’avversaria.

Dopo aver fatto le ore piccole contro Lorenzo Musetti, questa volta Novak Djokovic non giocherà in serata. La partita con l’italiano è stata veramente intensa, con il serbo eccezionale negli ultimi due set. In quei frangenti si è rivisto il vero Djokovic ed anche per questo motivo la sfida con l’argentino Francisco Cerundolo sarà un test decisamente importante per il numero uno del mondo.

Il programma serale del Philippe Chatrier sarà occupato dalla sfida probabilmente più attesa della giornata, quella tra Alexander Zverev ed Holger Rune. Il tedesco è reduce da un’incredibile vittoria contro il neerlandese Tallon Griekspoor, recuperando un doppio break di svantaggio, mentre il danese aveva sfiorato l’eliminazione al secondo turno contro un meraviglioso Flavio Cobolli. Questa partita è molto significativa per entrambi, un esame che vale tantissimo nella stagione di uno o dell’altro: Zverev deve una volta per tutte saper gestire la pressione in uno Slam dell’essere tra i principali favoriti, mentre Rune è chiamato a fare quel salto di qualità che nei Major non è ancora mai riuscito a fare.

Gli altri due ottavi di finale al maschile sono decisamente interessanti. Quasi in disparte e lontano dai principali riflettori c’è un Daniil Medvedev che vuole ritrovare i quarti di finale a Parigi dopo l’ultima ed unica volta nel 2021. Il russo se la vedrà con Alex De Minaur, che è al miglior risultato della carriera sulla terra rossa parigina. A chiudere sul Suzanne Lenglen ci saranno il norvegese Casper Ruud e l’americano Taylor Fritz, entrambi a caccia di un posto nei quarti dove potrebbe ritrovarsi Novak Djokovic.

Due sfide complicate attendono le principali rivali di Iga Swiatek nel Roland Garros femminile. Infatti Elena Rybakina ed Aryna Sabalenka affronteranno rispettivamente l’ucraina Elina Svitolina e l’americana Emma Navarro. A completare il quadro degli ottavi il match tra la giovane russa Mirra Andreeva e l’ultima speranza francese del torneo Varvara Gracheva.