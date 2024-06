Roland Garros 2024, Andrea Vavassori esce negli ottavi di finale del doppio misto

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Andrea Vavassori, in coppia con la russa Liudmila Samsonova, nel torneo di doppio misto del Roland Garros 2024 di tennis: si rivela troppo forte il duo numero 7 del seeding, composto dalla taiwanese Su-Wei Hsieh e dal polacco Jan Zielinski, i quali si impongono per 6-0 6-3 in soli 54 minuti di gioco ed ai quarti se la vedranno con gli australiani Ellen Perez e Matthew Ebden, accreditati della prima testa di serie.

Nel primo set l’inizio è subito in salita per Vavassori e Samsonova, che perdono il servizio a 15 e così in un amen Hsieh e Zielinski si portano sul 3-0 non pesante. Nel quarto gioco l’azzurro e la russa finiscono ancora sotto 15-40, trascinano il game al punto decisivo, ma cedono ancora la battuta. La taiwanese ed il polacco non concedono nulla agli avversari, anzi nel sesto game vanno nuovamente sul 15-40 in risposta ed al secondo set point chiudono sul 6-0 in appena 21 minuti di gioco.

Nella seconda partita Vavassori e Samsonova si portano sul 30-40 in risposta nel game d’apertura, ma non riescono ad operare lo strappo, che invece arriva in favore di Hsieh e Zielinski nel secondo gioco. L’azzurro e la russa, spalle al muro, finalmente si sbloccano e trovano l’immediato controbreak a quindici, ma nel game successivo cedono ancora il servizio a zero. La taiwanese ed il polacco recuperano dal 15-30 e questa volta confermano lo strappo, portandosi sul 4-1 non pesante, e poi si assicurano di andare a servire per il match, tenendo ancora la battuta per il 5-2. Un primo match point in risposta, sul punto decisivo dell’ottavo gioco, non viene sfruttato, ma nel nono game Hsieh e Zielinski tengono la battuta a quindici ed approdano ai quarti sul 6-3 in 33 minuti.

Le statistiche premiano ovviamente Hsieh e Zielinski, che vincono 54 punti contro i 33 di Vavassori e Samsonova. Esattamente opposto tra le due coppie il saldo vincenti-gratuiti, con 17-12 per la taiwanese ed il polacco e 12-17 per l’azzurro e la russa. La coppia numero 7 del tabellone sfrutta 5 delle 10 palle break avute a disposizione, mentre cancella due delle tre occasioni concesse agli avversari.