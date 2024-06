Ranking ATP (24 giugno 2024): Jannik Sinner sempre più n.1 del mondo! Musetti e Berrettini in ascesa

Aggiornamenti ci sono nella classifica mondiale del tennis all’inizio di questa settimana. Jannik Sinner ha rafforzato il suo status di n.1 del mondo, vista la prima affermazione sull’erba in carriera nel massimo circuito internazionale. L’azzurro si è imposto nell’ATP500 di Halle e, in questo modo, ha aumentato il proprio margine di vantaggio rispetto ai suoi più immediati inseguitori prima di Wimbledon.

Il pusterese comanda con 9890 punti e alle sue spalle troviamo Novak Djokovic (8360 punti) e Carlos Alcaraz (8130 punti). Il serbo ha sopravanzato lo spagnolo rispetto all’ultimo aggiornamento, dal momento che Carlitos non è stato in grado di confermare il titolo del Queen’s e l’uscita di scena negli ottavi di finale per mano del britannico Jack Draper è costata in termini di punti.

Allargando il discorso, va tenuto in conto dell’ascesa del polacco Hubert Hurkacz, da oggi n.7 del ranking ATP, vista la Finale raggiunta ad Halle e persa per l’appunto contro Sinner. In tutto questo, Alexander Zverev (n.4 del mondo) si avvicina ad Alcaraz e potrebbe insidiarlo viste le differenze scadenze che i due avranno nelle prossime settimane.

RANKING ATP TOP-10

1. Jannik Sinner 9890 punti

2. Novak Djokovic 8360 punti

3. Carlos Alcaraz 8130 punti

4. Alexander Zverev 6905 punti

5. Daniil Medvedev 6445 punti

6. Andrey Rublev 4420 punti

7. Hubert Hurkacz 4235 punti

8. Casper Ruud 4025 punti

9. Alex de Minaur 3830 punti

10. Grigor Dimitrov 3750 punti

Parlando esclusivamente di casa Italia, alle spalle di Sinner troviamo un Lorenzo Musetti uscito rinfrancato dall’esperienza sull’erba fino a questo punto. Dopo la semifinale raggiunta a Stoccarda, il carrarino si è spinto fino alla Finale del Queen’s (sconfitto dall’americano Tommy Paul) e questo riscontro gli ha permesso di guadagnare punti in classifica (n.25 ATP). Dietro al toscano troviamo Matteo Arnaldi (n.35), Luciano Darderi (n.37), Flavio Cobolli (n.49), Lorenzo Sonego (n.57), Matteo Berrettini (n.60), anch’egli in ascesa, Luca Nardi (n.73) e Fabio Fognini (n.97) in top-100.

ITALIANI IN TOP-100

25. Lorenzo Musetti 1620 punti

35. Matteo Arnaldi 1245 punti

37. Luciano Darderi 1231 punti

49. Flavio Cobolli 955 punti

57. Lorenzo Sonego 869 punti

60. Matteo Berrettini 845 punti

73. Luca Nardi 760 punti

97. Fabio Fognini 618 punti