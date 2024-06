Quante posizioni guadagna Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA? E se vince a Birmingham…

Elisabetta Cocciaretto ha sconfitto Diana Shnaider in rimonta e si è qualificata alle semifinali del torneo WTA 250 di Birmingham. La tennista italiana, che nei turni precedenti aveva battuto due big come la lettone Ostapenko e la statunitense Stephens, prosegue la propria avventura sull’erba inglese e domani tornerà in campo per fronteggiare la vincente della sfida tra la kazaka Putintseva e la statunitense Dolehide.

I risultati ottenuti negli ultimi giorni hanno permesso a Elisabetta Cocciaretto di guadagnare tre posizioni nel ranking WTA, dove ora è virtualmente 41ma con 1.328 punti all’attivo. La 23enne potrebbe migliorare ulteriormente la propria graduatoria internazionale se dovesse farsi ulteriormente strada in questo torneo.

Imponendosi in semifinale, infatti, l’azzurra volerebbe a quota 1.393 e si isserebbe al 39mo posto (se Potapova e Putintseva perderanno i propri quarti di finale, altrimenti sarebbe 40ma o 41ma). Nel caso in cui dovesse alzare al cielo il trofeo, invece, Elisabetta Cocciaretto diventerebbe la nuova numero 36 del mondo.

RANKING WTA ELISABETTA COCCIARETTO

Ranking WTA con la semifinale a Birmingham: 41ma con 1.328 punti

Ranking WTA virtuale con l’eventuale finale a Birmingham: 39ma con 1.393 punti (40ma o 41ma se Potapova e/o Putintseva si qualificheranno alle semifinali)

Ranking WTA virtuale con la finale a Birmingham: 36ma con 1.480 punti.