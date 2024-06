Quando si gioca la semifinale di Jasmine Paolini al Roland Garros: orario, avversaria, tv, streaming

Domani, giovedì 6 giugno, Jasmine Paolini tornerà nuovamente in scena per disputare le semifinali del Roland Garros 2024. Un riscontro incredibile quello della toscana, capace di battere quest’oggi la kazaka Elena Rybakina con il punteggio di 6-2 4-6 6-4. A 28 anni, la nostra portacolori ha raggiunto la piena maturazione e soprattutto una grande consapevolezza nei propri mezzi.

L’avversaria verrà fuori dalla sfida tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la russa Mirra Andreeva. Un incrocio che sarà, in ogni caso, complicato, specie se dovesse esserci la n.2 del mondo dotata di una potenza nei colpi pazzesca. Paolini dovrà alzare ancor di più l’asticella per puntare a una storica Finale, dove ci sarà una tra la n.1 del mondo Iga Swiatek e la n.3 del ranking Coco Gauff.

Segui il Roland Garros su DAZN a soli 9,99 € al mese

La semifinale del Roland Garros 2024 con Jasmine Paolini si disputerà domani, giovedì 6 giugno e si disputerà sul campo Philippe Chatrier. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Eurosport1 HD e in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale, per non perdersi davvero nulla.

SEMIFINALE JASMINE PAOLINI ROLAND GARROS 2024

Giovedì 6 giugno

Court PHILIPPE-CHATRIER – Inizio ore 12.00

Finale doppio misto

Non prima delle 15.00

Iga Swiatek [1] vs Coco Gauff [3] (probabile collocazione come prima semifinale)

Jasmine Paolini [12] vs Aryna Sabalenka [2] o Mirra Andreeva (probabile collocazione come seconda semifinale)

PROGRAMMA SEMIFINALE JASMINE PAOLINI ROLAND GARROS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport