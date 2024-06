Quando gioca l’Italia la finale di Nations League? Possibile avversaria, programma, orario, tv, streaming

L’Italia si è qualificata alla finale della Nations League 2024 di volley femminile: dopo aver travolto gli USA con un perentorio 3-0, le azzurre si sono replicate contro la Polonia e si sono così guadagnate il diritto di disputare l’atto conclusivo del prestigioso torneo internazionale itinerante. L’appuntamento è per domenica 23 giugno (ore 15.30) a Bangkok (Thailandia), dove le ragazze del CT Julio Velasco incroceranno la vincente dell’altra semifinale tra Brasile e Giappone.

L’Italia giocherà la finale di questo evento per la seconda volta nella propria storia, dopo quella vinta nel 2022 ad Ankara contro il Brasile. La nostra Nazionale ha tutte le carte per regalarsi una grande soddisfazione quando manca poco più di un mese alle Olimpiadi di Parigi 2024, si preannuncia una sfida decisamente complicata, equilibrata e avvincente. Riflettori puntati sulla bomber Paola Egonu, sulla schiacciatrice Myriam Sylla, sulla regista Alessia Orro, sulle centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, sul libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale della Nations League 2024 di volley femminile con l’Italia in campo. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, per gli abbonati; diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Bangkok sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO FINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY

Domenica 23 giugno

Ore 15.30 Italia vs Brasile/Giappone – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA FINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.