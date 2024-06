Basket, le amichevoli dell’Italia prima del Preolimpico: date con Georgia e Spagna, orari, tv, streaming

Comincia la parte più interessante della stagione per l’Italia. Terminata la finale scudetto, ci aspettano i giorni della preparazione verso il Preolimpico di San Juan (Porto Rico). Si comincerà da Trento contro la Georgia e poi si andrà a Madrid, il che vuol dire Spagna.

Gli uomini di Gianmarco Pozzecco hanno ricevuto tre cattive notizie: l’uscita di scena per infortunio di Simone Fontecchio, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo ognuno per le proprie ragioni. Torna però Danilo Gallinari, accompagnato da un validissimo supporting cast del quale sarà giocoforza lui la stella designata. Certo, con responsabilità diverse e ruolo che non può che variare rispetto al passato, ma sempre con una certezza: di qua dall’Oceano ha ancora la grande capacità di essere decisivo.

I match dell’Italia contro Georgia e Spagna si giocheranno domenica 23 e martedì 25 a Trento e a Madrid. Sarà possibile seguirli in diretta tv sui canali di Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO AMICHEVOLI ITALIA BASKET

Domenica 23 giugno

Ore 19:00 Italia-Georgia – a Trento, diretta tv Sky Sport

Martedì 25 giugno

Ore 20:00 Spagna-Italia – a Madrid, diretta tv su Sky Sport

