Quando corre Marcell Jacobs agli Europei di Roma: date esatte 100 metri e staffetta, orari, programma, tv

Marcell Jacobs sarà una della grandi stelle agli Europei 2024 di atletica leggera, che andranno in scena a Roma dal 7 al 12 giugno. Il Campione Olimpico dei 100 metri si presenterà nella capitale per esaltare il pubblico che riempirà gli spalti dello Stadio Olimpico e per cercare di difendere il titolo continentale conquistato due anni fa a Monaco. Il velocista lombardo vanta il terzo accredito stagionale con il 10.03 corso di recente a Oslo e ha i mezzi per fare saltare il banco.

Il Messia dell’atletica tricolore dovrà vedersela con i migliori sprinter del Vecchio Continente, a cominciare dalla spietata concorrenza britannica e anche dall’altro italiano Chituru Ali. L’azzurro sta salendo pian piano in quota, sta ritrovando la giusta forma, sta immagazzinando i nuovi allenamenti e sta lanciando la volata verso le Olimpiadi di Parigi 2024: l’appuntamento nella città eterna è un passaggio che ci dirà molto sulle ambizioni del nostro portacolori.

Marcell Jacobs scenderà in pista nella giornata di sabato 8 giugno (ore 21.10) per prendere parte alle semifinali., che promuoveranno i migliori otto atleti all’atto conclusivo. La finale dei 100 metri si disputerà meno di due ore più tardi, ovvero alle ore 22.53 di sabato 8 giugno. L’azzurro avrà poi un paio di giorni per rifiatare e caricare le batterie in vista degli impegni in staffetta: tornerà in gara martedì 11 giugno (ore 12.00) nelle batterie della 4×100, la finale è prevista mercoledì 12 giugno (ore 22.50).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di quando gareggia Marcell Jacobs agli Europei di Roma tra 100 metri e staffetta 4×100. Prevista la diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201); diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA MARCELL JACOBS AGLI EUROPEI

Sabato 8 giugno, ore 21.10: semifinale 100 metri

Sabato 8 giugno, ore 22.53: eventuale finale 100 metri

Martedì 11 giugno, ore 12.00: semifinale 4×100

Mercoledì 12 giugno, ore 22.50: eventuale finale 4×100

PROGRAMMA MARCELL JACOBS AGLI EUROPEI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.