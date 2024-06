Puppo sul cammino di Sinner: “In 8 anni dallo sci al n.1 al mondo. Percorso diverso da Alcaraz”

Entra sempre più nel vivo il Roland Garros 2024. Siamo pronti a vivere le semifinali dei 4 tabelloni che vedranno ai nastri di partenza tanta Italia. Di questo e di tanto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania Speciale Roland Garros, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) e Massimiliano Ambesi (giornalista e commentatore di Eurosport).

Dario Puppo ha iniziato analizzando lo splendido cammino dei nostri portacolori: “Qualcosa non di clamoroso, dopotutto era qualcosa che si era già intravisto ad inizio anno. Ma mettere tutto insieme non era certo scontato. Jasmine Paolini ha messo in scena un salto di qualità notevole e in campo ha fatto quello che di meglio sa fare contro una grande avversaria che, dopo tanti errori nel primo set, aveva cambiato marcia e ha disputato un match importante”.

L’azzurra ha regalato una splendida emozione nel quarto di finale contro Elena Rybakina: “Abbiamo raggiunto 4 semifinali nei 4 tabelloni. Anche senza Matteo Berrettini che, qualche anno fa, era il punto di riferimento del settore. Il risultato che più mi ha impressionato è quello di Jasmine Paolini. Mi ha davvero impressionato contro Elena Rybakina. Ok, probabilmente preferisce superfici più veloci, ma ha fatto vedere di poter stare in campo. La differenza al servizio è notevole, ma la kazaka-russa ha commesso troppi errori”.

Jannik Sinner ha raggiunto la vetta del ranking ATP, ma gli aspetti da valutare non mancano: “Ha fatto qualcosa di incredibile. Passare in 8 anni dallo sci al numero 1 del mondo nel tennis. Molti lo hanno dato per scontato ma non lo è. Il suo percorso è molto diverso, per esempio, da quello di Carlos Alcaraz che, sin da quando è piccolo, si allena ogni giorno al massimo per il tennis. Quanto resisterà lassù? Vedremo. Bjorn Borg rimase una settimana al numero 1 per la prima volta”.

Passiamo al campo ed ai prossimi impegni. Iniziamo con la semifinale femminile che vedrà in campo Jasmine Paolini: “Ora contro Mirra Andreeva se la può giocare, dopotutto non è come scendere in campo contro Sabalenka. La condizioni psicologica è diversa per la russa. Tutti la danno come favorita e le stanno mettendo grande pressione sulle spalle. Non dimentichiamo che potrebbe arrivare ad una finale Slam a soli 17 anni”.

Gli altri italiani: “Vavassori e Bolelli hanno una semifinale non semplice ma se la giocheranno, proprio come Errani e Paolini. Sinner? L’unico precedente contro Alcaraz su terra l’ha vinto lui 2 anni fa a Umago, giova ricordarlo. Firmare un 2 su 4? No, non mi pare giusto”.