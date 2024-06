Perché Jacobs non corre oggi agli Europei di Roma? Regolamento, programma batterie 100 metri, dove vederle in tv

Oggi venerdì 7 giugno incominciano gli Europei 2024 di atletica leggera a Roma. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale, con tantissime stelle impegnate già nella prima giornata di gara. Guardando il programma si può notare che sono previste le batterie dei 100 metri maschili nell’ambito della sessione notturna (la prima alle ore 21.10, la seconda alle ore 21.18, la terza alle ore 21.26) e dunque ci si potrebbe aspettare la presenza di Marcell Jacobs, ma in realtà il velocista lombardo non scenderà in pista.

Il Campione Olimpico dei 100 metri è già infatti qualificato di diritto alle semifinali che si disputeranno domani sera. L’azzurro, infatti, al pari di Chituru Ali, rientra tra i migliori dodici atleti europei del ranking che sono esentati dal turno preliminare. Marcell Jacobs gareggerà direttamente domani (sabato 7 giugno) nelle semifinali in programma tra le ore 21.10 e le ore 21.16, con l’intento di rientrare tra i migliori otto che disputeranno poi la finale alle ore 22.53.

PERCHÉ MARCELL JACOBS NON CORRE OGGI AGLI EUROPEI?

CALENDARIO BATTERIE 100 METRI EUROPEI ATLETICA OGGI

Venerdì 7 giugno

Ore 21.10 100 metri maschili, batteria 1

Ore 21.18 100 metri maschili, batteria 2

Ore 21.16 100 metri maschili, batteria 3

PROGRAMMA BATTERIE 100 METRI EUROPEI ATLETICA: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.