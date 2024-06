Pentathlon, Mondiali Zhengzhou 2024: dopo i ranking round di scherma delle staffette comandano Egitto e Corea del Sud

Si sono aperti, con i ranking round di scherma delle staffette di genere (maschile e femminile), i Mondiali senior 2024 di pentathlon moderno: a Zhengzhou, in Cina, chiudono la prima giornata di gare in testa l’Egitto tra le donne e la Corea del Sud tra gli uomini. L’Italia non è presente in queste due gare.

Nella staffetta femminile a quota 240 troviamo Egitto, primo, e Corea del Sud, seconda, con 23 assalti vinti e 13 persi. Segue la Cina, terza con 230 (21/15), mentre sono più staccati Guatemala, quarto con 220 (19/17), ed Uzbekistan, quinto a quota 215 (18/18). Attardati Irlanda, sesta con 190 (13/23) e Stati Uniti (8/28), settimi con 165.

Nella staffetta maschile comanda la Corea del Sud a quota 250, grazie a 25 stoccate messe a segno ed 11 subite, seguita a quota 245 da Francia, seconda, ed Egitto, terzo (24/12). Quarta piazza per l’Ucraina, a quota 230 (21/15), mentre sono più indietro Cina, quinta con 205 (16/20), Argentina, sesta a quota 200 (15/21), e Cechia, settima con 195 (14/22). A quota 190 si attestano Messico, ottavo, e Cina Taipei, nona (13/23), infine è decima l’Ungheria con 185 (12/24).

RANKING ROUND SCHERMA STAFFETTA FEMMINILE

1 MORSY HAYDY / KANDIL AMIRA – EGITTO (23/13) 240

2 KIM SUNWOO / SEONG SEUNGMIN – COREA DEL SUD (23/13) 240

3 GU YEWEN / ZHONG XIUTING – CINA (21/15) 230

4 HERNANDEZ SOPHIA / CABRERA SOFIA – GUATEMALA (19/17) 220

5 FAKHRUTDINOVA ALISE / ABZALOVA SAMIRA – UZBEKISTAN (18/18) 215

6 RADFORD DODD ISOBEL / BRASSIL SIVE – IRLANDA (13/23) 190

7 GONZALEZ MADISON / FRENCH PHAELEN – STATI UNITI (8/28) 165

RANKING ROUND SCHERMA STAFFETTA MASCHILE

1 JUN WOONGTAE / SEO CHANGWAN – COREA DEL SUD (25/11) 250

2 BORIES LEO / FLEUROT UGO – FRANCIA (24/12) 245

3 HAMAD ESLAM / HAMED AHMED – EGITTO (24/12) 245

4 AHARUSHEV MAKSYM / TOVKAI OLEKSANDR – UCRAINA (21/15) 230

5 ZHANG LINBIN / CHEN BAILIANG – CINA (16/20) 205

6 VILLAMAYOR SERGIO / SERRANO FRANCO – ARGENTINA (15/21) 200

7 HOUSKA FILIP / TUMA MATOUS – CECHIA (14/22) 195

8 PADILLA MANUEL / MACIAS LORENZO – MESSICO (13/23) 190

9 LIAO TZU-CHENG / WU CHI-YEN – CINA TAIPEI (13/23) 190

10 KOLESZAR MIHALY / TAMAS JOZSEF – UNGHERIA (12/24) 185