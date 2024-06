Pentathlon, Matteo Cicinelli va ai Giochi tramite il ranking! Seungmin Seong e Csaba Bohm campioni del mondo

Proseguono a Zhengzhou, in Cina, i Mondiali senior 2024 di pentathlon moderno: disputate quest’oggi le finali individuali e per l’Italia arriva la matematica qualificazione di Matteo Cicinelli alle Olimpiadi di Parigi 2024 attraverso il ranking!

Nella finale femminile il titolo iridato va alla sudcoreana Seungmin Seong con 1434 punti, davanti alle magiare Blanka Guzi, seconda con 1433, e Rita Erdos, terza a quota 1418. L’asiatica e la migliore delle ungheresi staccano il pass olimpico, mentre una quota verrà ridistribuita attraverso il ranking. Nella classifica a squadre oro all’Ungheria con 4229 punti, davanti alla Corea del Sud, d’argento con 4182, ed al Messico, di bronzo a quota 3766.

Nella finale maschile si registra la doppietta magiara con Csaba Bohm d’oro con 1551 punti e Balazs Szep d’argento a quota 1524. Gradino più basso del podio per il sudcoreano Woongtae Jun con 1513. Va ai Giochi l’ungherese Szep, mentre erano già qualificati sia Bohm che Jun: questi due pass verranno riallocati tramite il ranking. Nella graduatoria a squadre titolo per l’Ungheria con 4544 punti, davanti alla Corea del Sud, seconda a quota 4415, ed alla Cechia, terza con 3738.

COME FUNZIONA IL RANKING OLIMPICO

Nel settore maschile saranno almeno 11 le carte olimpiche che verranno assegnate attraverso il ranking al termine del periodo di qualificazione: la graduatoria si è aperta il 17 giugno 2023 e si chiuderà domani, domenica 16 giugno 2024, e conterà i punti assegnati nel 2023 ai Giochi Europei, ai Campionati Africani ed Oceanici, ai Giochi Asiatici, ai Giochi Panamericani, e nelle quattro tappe del Pentathlon Challenger (l’ultima disputata nel 2024) e nel 2024 nelle quattro tappe di Coppa del Mondo, nella Finale, e quest’oggi ai Mondiali.

L’Italia puntava a conquistare un altro pass olimpico nel settore maschile, avendo già completato il contingente in quello femminile, dato che si potranno portare alle Olimpiadi al massimo due uomini e due donne: conteggiando l’unico pass diretto assegnato quest’oggi ed i punti distribuiti con i piazzamenti degli atleti tra qualificazioni, semifinali e finale maschile, Matteo Cicinelli è settimo nel ranking olimpico e stacca in questo modo il pass nominale. I pass potrebbero diventare anche 12 o 13 qualora una od entrambe le quote universali venissero riallocate attraverso il ranking.

RANKING OLIMPICO INDIVIDUALE MASCHILE DEFINITIVO

1 Csaba BOHM HUN 211

2 Woongtae JUN KOR 193

3 Balazs SZEP HUN 188

4 Ahmed ELGENDY EGY 181

5 Moutaz MOHAMED EGY 181

6 Emiliano HERNANDEZ MEX 168

7 Valentin PRADES FRA 161

8 Changwan SEO KOR 160

9 Mohamed ELGENDY EGY 157

10 Kamil KASPERCZAK POL 153

11 Jean-Baptiste MOURCIA FRA 152

12 Giorgio MALAN ITA 150

13 Shuai LUO CHN 144

14 Mohanad SHABAN EGY 142

15 Taishu SATO JPN 142

16 Myles PILLAGE GBR 140

17 Marvin Faly DOGUE GER 140

18 Lukasz GUTKOWSKI POL 131

19 Martin VLACH CZE 130

20 Matteo CICINELLI ITA 128

21 Valentin BELAUD FRA 128

22 Bence DEMETER HUN 126

23 Fabian LIEBIG GER 125

24 Pierre DEJARDIN FRA 124

25 Jan KUF CZE 115

26 Marek GRYCZ CZE 115

27 Charles BROWN GBR 113

28 Shuhuan LI CHN 105

29 Patrick DOGUE GER 104

30 Matej LUKES CZE 100

31 Todor MIHALEV BUL 99

32 Daniel LAWRYNOWICZ POL 99

33 Bugra UNAL TUR 96

34 Joseph CHOONG GBR 96

35 Andres TORRES ECU 95

36 Alexandre DALLENBACH SUI 95

37 Christopher PATTE FRA 90

38 Oleksandr TOVKAI UKR 90

39 Vladyslav CHEKAN UKR 85 (qualificato in caso di riallocazione di una quota universale)

40 Pavlo TYMOSHCHENKO UKR 84

41 Esteban BUSTOS CHI 83 (qualificato in caso di riallocazione di due quote universali)

42 Sebastian STASIAK POL 82

MONDIALI PENTATHLON 2024

FINALE FEMMINILE

1 SEUNGMIN SEONG 1434

2 BLANKA GUZI 1433

3 RITA ERDOS 1418

4 SALMA ABDELMAKSOUD 1413

5 ANASTASIYA PROKOPENKO 1411

6 ILKE OZYUKSEL 1396

7 MARLENA JAWAID 1394

8 SUNWOO KIM 1391

9 KATE FRENCH 1387

10 BLANKA BAUER 1378

11 GINTARE VENCKAUSKAITE 1371

12 ANNA JURT 1364

13 MARIANA ARCEO 1361

14 HAEUN JANG 1357

15 TAMARA VEGA 1345

16 MINGYU ZHANG 1341

17 UNJU KIM 1328

18 MICHELLE GULYAS 1130

FINALE MASCHILE

1 CSABA BOHM 1551

2 BALAZS SZEP 1524

3 WOONGTAE JUN 1513

4 MOHAMED MOUTAZ 1506

5 KAMIL KASPERCZAK 1500

6 SHUAI LUO 1499

7 LUKASZ GUTKOWSKI 1488

8 MARTIN VLACH 1487

9 TAISHU SATO 1482

10 MYLES PILLAGE 1477

11 JEAN-BAPTISTE MOURCIA 1474

12 BENCE DEMETER 1469

13 VALENTIN BELAUD 1462

14 CHANGWAN SEO 1457

15 SOENGJIN KIM 1445

16 VLADYSLAV CHEKAN 1433

17 MAREK GRYCZ 1076

18 FABIAN LIEBIG 0

CLASSIFICA A SQUADRE FEMMINILE

1 UNGHERIA (BLANKA GUZI – RITA ERDOS – BLANKA BAUER) (F – F – F) 4229

2 COREA DEL SUD (SEUNGMIN SEONG – SUNWOO KIM – HAEUN JANG) (F – F – F) 4182

3 MESSICO (TAMARA VEGA – MARIANA ARCEO – CATHERINE MAYRAN OLIVER) (F – F – Q) 3766

4 EGITTO (SALMA ABDELMAKSOUD – MALAK ISMAIL – AMIRA KANDIL) (F – SF – SF) 3586

5 GRAN BRETAGNA (KATE FRENCH – EMMA WHITAKER – OLIVIA GREEN) (F – SF – SF) 3548

6 LITUANIA (GINTARE VENCKAUSKAITE – IEVA SERAPINAITE – ELZBIETA ADOMAITYTE) (F – SF – Q) 3497

7 TURCHIA (ILKE OZYUKSEL – IPEK AKSIN – YAREN NUR POLAT) (F – Q – Q) 3483

8 CINA (MINGYU ZHANG – XIN MENG – AOSI TANG) (F – Q – Q) 3441

9 POLONIA (NATALIA DOMINIAK – ANNA MALISZEWSKA – OKTAWIA NOWACKA) (SF – SF – Q) 3121

10 UCRAINA (IRYNA KHOKHLOVA – VALERIYA PERMYKINA – OLHA KLUNNIKOVA) (SF – Q – Q) 3146

11 GIAPPONE (MISAKI UCHIDA – HANA SHIBATA – KANAE UMEMURA) (SF – Q – Q) 3052

CLASSIFICA A SQUADRE MASCHILE

1 UNGHERIA (CSABA BOHM – BENCE DEMETER – BALAZS SZEP) (F – F – F) 4544

2 COREA DEL SUD (WOONGTAE JUN – CHANGWAN SEO – SOENGJIN KIM) (F- F – F) 4415

3 CECHIA (MARTIN VLACH – MAREK GRYCZ – MATEJ LUKES) (F – F – SF) 3738

4 FRANCIA (VALENTIN BELAUD – JEAN-BAPTISTE MOURCIA – CHRISTOPHER PATTE) (F – F – SF) 3455

5 POLONIA (KAMIL KASPERCZAK – LUKASZ GUTKOWSKI – SEBASTIAN STASIAK) (F – F – Q) 4170

6 GRAN BRETAGNA (MYLES PILLAGE – CHARLES BROWN – JOSEPH CHOONG) (F – SF – SF) 3854

7 CINA (SHUAI LUO – LINBIN ZHANG – SHUHUAN LI) (F – SF – SF) 3843

8 UCRAINA (VLADYSLAV CHEKAN – FYURIY KOVALCHUK – OLEKSANDR TOVKAI) (F – SF – SF) 3749

9 EGYPT (MOUTAZ MOHAMED – AHMED ELGENDY – MOHAMED ELGENDY) (F – SF – SF) 2687

10 GIAPPONE (TAISHU SATO – RYO MATSUMOTO – SHO ONISHI) (F – SF – Q) 3730

11 GERMANIA (FABIAN LIEBIG – CHRISTIAN ZILLEKENS – PATRICK DOGUE (F – Q – Q) 2257

12 STATI UNITI (BRENDAN ANDERSON – TRISTEN BELL – TYLER EVANS (Q – Q – Q) 3359

13 CINA TAIPEI (TZU-CHENG LIAO – CHI-YEN WU – YU-RU ZHEN (Q – Q – Q) 3052