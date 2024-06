Pentathlon, Mondiali Zhengzhou 2024: definite le 18 finaliste. Disputato il ranking round di scherma maschile

Proseguono a Zhengzhou, in Cina, i Mondiali senior 2024 di pentathlon moderno: continuano le gare individuali e per l’Italia, dopo le eliminazioni di Alessandra Frezza e Roberto Micheli nelle qualificazioni, con i due azzurri che torneranno in gara nella staffetta mista conclusiva di domenica, l’unico motivo di interesse resta quello di capire se Matteo Cicinelli riuscirà a staccare il pass per le Olimpiadi attraverso il ranking.

Si sono concluse le semifinali femminili, che hanno promosso 18 atlete, 9 per gruppo, all’ultimo atto di sabato: sugli scudi la magiara Rita Erdos, che fa il vuoto nella Semifinale B e fa segnare il miglior punteggio assoluto a quota 1118, mentre la Semifinale A viene vinta dalla sudcoreana Seungmin Seong con 1097 punti.

Contemporaneamente si è anche disputato il ranking round di scherma delle semifinali maschili, con i punteggi che varranno anche per la finale di sabato: al comando c’è l’atleta individuale neutrale Maksim Maruk con 250 punti, frutto di 24 assalti vinti e 10 persi. Va segnalato, inoltre, il ritiro dell’egiziano Ahmed Elgendy per infortunio.

MONDIALI PENTATHLON 2024

SEMIFINALE A FEMMINILE

1 SEUNGMIN SEONG 1097

2 KATE FRENCH 1096

3 BLANKA GUZI 1095

4 SALMA ABDELMAKSOUD 1089

5 ANASTASIYA PROKOPENKO 1088

6 MICHELLE GULYAS1086

7 MARIANA ARCEO 1076

8 HAEUN JANG 1073

9 MINGYU ZHANG 1071

10 ULIANA BATASHOVA 1070

11 IEVA SERAPINAITE 1068

12 REBECCA LANGREHR 1059

13 NATALIA DOMINIAK 1057

14 JESSICA VARLEY 1041

15 ANNA MALISZEWSKA 1031

16 ANAIS EUDES 1030

17 MISAKI UCHIDA 1029

18 ELENA POTAPENKO 1007

SEMIFINALE B FEMMINILE

1 RITA ERDOS 1118

2 MARLENA JAWAID 1112

3 ILKE OZYUKSEL 1106

4 GINTARE VENCKAUSKAITE 1105

5 BLANKA BAUER 1105

6 TAMARA VEGA 1104

7 UNJU KIM 1103

8 ANNA JURT 1103

9 SUNWOO KIM 1101

10 ELODIE CLOUVEL 1098

11 EMMA WHITAKER 1097

12 MALAK ISMAIL 1096

13 LAURA HEREDIA 1088

14 AMIRA KANDIL 1077

15 IRYNA PRASIANTSOVA 1067

16 OLIVIA GREEN 1064

17 VIYALETA HUREYEVA 1054

18 IRYNA KHOKHLOVA 1035

RANKING ROUND SCHERMA SEMIFINALE MASCHILE

1 MAKSIM MARUK 24/10 250

2 CSABA BOHM 22/12 240

3 BALAZS SZEP 21/13 235

4 KAMIL KASPERCZAK 20/14 230

5 MAREK GRYCZ 20/14 230

6 SOENGJIN KIM 20/14 230

7 JOSEPH CHOONG 19/15 225

8 LUKASZ GUTKOWSKI 19/15 225

9 BENCE DEMETER 19/15 225

10 CHANGWAN SEO 18/16 220

11 SHUAI LUO 18/16 220

12 CHRISTOPHER PATTE 18/16 220

13 WOOJIN PARK 18/16 220

14 MOHANAD SHABAN 18/16 220

15 OLEKSANDR TOVKAI 18/16 220

16 VALENTIN BELAUD 17/17 215

17 YURIY KOVALCHUK 17/17 215

18 VLADYSLAV CHEKAN 17/17 215

19 MATEJ LUKES 16/18 210

20 TAISHU SATO 16/18 210

21 LINBIN ZHANG 16/18 210

22 MOUTAZ MOHAMED 16/18 210

23 SHUHUAN LI 16/18 210

24 RICHARD BERECZKI 16/18 210

25 JEAN-BAPTISTE MOURCIA 16/18 210

26 TODOR MIHALEV 15/19 205

27 WOONGTAE JUN 14/20 200

28 FABIAN LIEBIG 14/20 200

29 CHARLES BROWN 14/20 200

30 MYLES PILLAGE 14/20 200

31 RYO MATSUMOTO 14/20 200

32 MOHAMED ELGENDY 12/22 190

33 MARTIN VLACH 12/22 190

34 BUGRA UNAL 12/22 190

35 GIORGIY BORODA-DUDOCHKIN 10/24 180

RIT AHMED ELGENDY RIT 0/0 0