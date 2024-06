Pentathlon, le staffette dei Mondiali vedono una clamorosa doppietta della Corea del Sud

I Mondiali di pentathlon moderno 2024 in corso di svolgimento a Zhengzhou, in Cina, hanno assegnato i primi due titoli del programma iridato. In entrambi i casi è stata la Corea del Sud a dominare la scena. L’Italia non era al via delle due competizioni.

Nella prova maschile, infatti, i sud-coreani hanno chiuso con 1466 punti (250 nella scherma, 327 nel nuoto, 293 nell’equitazione e 596 nel laser run) contro i 1442 dell’Ucraina (238 nella scherma, 323 nel nuoto, 300 nell’equitazione e 581 nel laser run) quindi completa il podio la Francia con 1427 punti (245 nella scherma, 326 nel nuoto, 255 nell’equitazione e 601 miglior prestazione nel laser run). Quarta la Cina con 1399 punti, quinta la Repubblica Ceca con 1376, quindi sesto il Messico con 1349.

Nella gara femminile ancora Corea del Sud in trionfo con 1321 punti (242 nella scherna, 303 nel nuoto, 286 nell’equitazione e 490 nel laser run, miglior prestazione). Medaglia d’argento per l’Egitto con 1282 punti (244 nella scherma, 294 nel nuoto, 279 nell’equitazione e 465 nel laser run), quindi medaglia di bronzo per Guatemala con 1271 (222 punti nella scherma, 281 nel nuoto, 281 nell’equitazione e 487 nel laser run). Quarta anche in questo caso la Cina con 1268, quinta l’Irlanda con 1207.

Cosa prevede ora il programma dei Mondiali 2024? Da domani, martedì 11 giugno partiranno le gare individuali, che culmineranno con le finali, in programma sabato 15.