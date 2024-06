Pattinaggio artistico: svelate le assegnazioni del Grand Prix 2024-2025. Gare impegnative per gli azzurri

Come da tradizione, nei primi giorni di giugno l’International Skating Union ha pubblicato la lista dei partecipanti alla prossima edizione dell’ISU Grand Prix 2024/2025 di pattinaggio di figura, celeberrima competizione itinerante suddivisa in sei tappe di qualificazione più una Finale, quest’anno prevista a in Francia, a Grenoble.

Non ci sono particolari novità per ciò che concerne la compagine azzurra, pronta a schierare come sempre le sue pedine migliori. Al momento è prevista una sola presenza relativa alla categoria individuale femminile; tuttavia non è escluso un invito ulteriore nei prossimi mesi.

In occasione di Skate America, primo appuntamento pianificato dal 18 al 20 ottobre in quel di Allen, non ci sarà alcune componente della squadra tricolore. Per vedere in pista i nostri ragazzi si dovrà infatti aspettare la settimana successiva, precisamente il weekend dal 25 al 27 ottobre quando, ad Halifax, faranno capolino a Skate Canada i detentori del titolo continentale Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, motivati a misurarsi pronti-via con i Campioni Mondiali in carica Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps. Bella occasione poi per Gabriele Frangipani, il quale esordirà ritrovandosi di fronte atleti di livello come Shun Sato, Junhwan Cha e soprattutto il Campionissimo (nonché super quadruplista) Illia Malinin.

Tanti gli italiani attesi poi ad Angers per il Grand Prix De France (1-3 novembre): nelle coppie d’artistico saranno infatti della partita Sara Conti-Niccolò Macii (secondi di un’incollatura alle Finali 2023) e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (Vice Campioni d’Europa): per loro il binomio da battere sarà il competitivo team teutonico composto da Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin. Fari puntati poi sui danzatori Charléne Guiignard-Marco Fabbri, in questo caso privi di avversari di pari livello, oltre che su Nikolaj Memola, motivato a fare bene in un contesto in cui potrà battagliare tra gli altri con il padrone di casa Adam Siao Him Fa e con lo svizzero Lukas Britschgi.

La Capitale del Giappone Tokyo ospiterà poi l’NHK Trophy (pianificato dall’8 al 10 novembre), gara in cui torneranno in pista Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, alle prese con un test d’alto profilo, testimoniato dalla presenza non solo dei pericolosi georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava, na abcge dii Riku Miura-Ryuichi Kihara, i quali si presenteranno davanti al proprio pubblico con la voglia di tornare di nuovo leader del movimento. Nel Sol Levante ci sarà poi spazio per Lara Naki Gutmann e Matteo Rizzo. Mentre ad Helsinki, per il Finlandia Trophy (entrato quest’anno nel circuito Grand Prix dopo anni nelle Challenger Series), potrebbe tornare in scena Daniel Grassl, (attualmente autosospeso dopo una questione relativa a delle mancate comunicazioni con l’agenzia antidoping mentre si trovava in Russia); certo invece il secondo appuntamento per Ghilardi-Ambrosini.

Chongqing sarà infine teatro dal 22 al 24 della Cup Of China, ultimo atto di qualificazione contrassegnato dalla presenza di Nikolaj Memola, Matteo Rizzo, Guignard-Fabbri e Conti-Macii. Di seguito le assegnazioni complete.

GRAND PRIX PATTINAGGIO ARTISTICO: TUTTE LE ASSEGNAZIONI

INDIVIDUALE FEMMINILE

INDIVIDUALE MASCHILE

COPPIE D’ARTISTICO

COPPIE DI DANZA