Pattinaggio artistico: come sta Matteo Rizzo? L’azzurro ha recuperato tutti i tripli

Come sappiamo, il pilastro della Nazionale italiana di pattinaggio di figura Matteo Rizzo ha concluso la stagione 2023-2024 di pattinaggio artistico anzitempo per sottoporsi ad un intervento chirurgico, pianificato per risolvere un problema all’anca.

Il percorso dell’azzurro è cominciato pochi giorni dopo la fine dei Campionati Europei, terminati con un’eroica medaglia di bronzo alle spalle di Adam Siao Him Fa ed Aleksandr Selevko. Dopo l’operazione, il nativo di Roma ha quindi avviato un lungo percorso di riabilitazione, ritornando progressivamente sul ghiaccio.

Con la dovuta cautela, l’atleta delle Fiamme Azzurre ha cominciato a recuperare tutti gli elementi di salto. In tal senso una data da segnare sul calendario è quella del 9 maggio, quando il pattinatore ha pubblicato su Instagram un video in cui atterra un doppio axel. Significativa la caption di accompagnamento: “In questo momento sto vivendo la mia 16esima settimana post intervento e anche se in questo video si vede davvero poco, posso dirvi che per me oggi è stato un giorno da segnare sul calendario“.

Adesso, possiamo tranquillamente affermare che la ripresa di Rizzo stia proseguendo in modo positivo. L’atleta infatti la scorsa settimana ha diffuso sui propri canali un video in cui esegue in modo pulito un triplo lutz e un triplo flip. “Tutti i tripli sono tornati. Prossima fermata: triplo axel“, ha scritto Matteo. In attesa del prossimo traguardo.