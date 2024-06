Paolini-Kasatkina, semifinale WTA Eastbourne 2024: programma, orario, partite precedenti, tv, streaming

Jasmine Paolini affronterà Daria Kasatkina nella semifinale del torneo WTA 500 di Eastbourne: dopo aver avuto la meglio sulla belga Elise Mertens e sulla britannica Katie Boulter, la tennista italiana se la dovrà vedere con la temibilissima russa, che nei turni precedenti ha regolato le cinesi Wang e Yuan e la britannica Raducanu.

L’appuntamento è per venerdì 28 giugno, sarà il secondo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 12.00: il programma di giornata sarà aperto dall’altra semifinale tra la canadese Fernandez e la statunitense Keys, al termine toccherà all’azzurra, reduce dalla finale raggiunta al Roland Garros e in rampa di lancio verso Wimbledon.

Jasmine Paolini occupa il settimo posto nel ranking WTA con 4.228 punti all’attivo, ma vincendo il torneo volerebbe a quota 4.533 e si isserebbe in sesta posizione scavalcando la ceca Marketa Vondrousova. La nostra portacolori partirà con i favori del pronostico contro la numero 14 del circuito.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Kasatkina, semifinale del torneo WTA 500 di Eastbourne. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-KASATKINA, SEMIFINALE WTA EASTBOURNE

Venerdì 28 giugno

Secondo match dalle ore 12.00 Jasmine Paolini vs Daria Kasatkina – Diretta tv su Sky Sport Tennis

A partire dalle ore 12.00, sul Campo Centrale, si giocherà Fernandez-Keys. Al termine toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-KASATKINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.