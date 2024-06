Paola Egonu firma il record del mondo! L’attacco più veloce della storia: che fulmine contro il Brasile

Paola Egonu ha messo a segno 29 punti (3 muri, 43,8% in attacco) durante la sfida contro il Brasile nella Nations League di volley femminile. L’opposto ha saputo fare la differenza almeno fino a metà del quarto set, poi ha calato un po’ l’intensità della propria azione. L’Italia era in vantaggio per 2-1 e 15-11 e sembrava lanciata verso la sesta vittoria consecutiva nel prestigioso torneo internazionale itinerante, ma purtroppo qualche errore di troppo al servizio ha rimesso in careggiata le verdeoro, capaci di rimontare e di vincere al tie-break.

Sconfitta di squadra (la seconda nella manifestazione, dopo quella rimediata all’esordio contro la Polonia), ma è arrivato un riscontro individuale di rilievo per Paola Egonu, che ha infatti conseguito un nuovo record del mondo. La bomber ha infatti riscritto il primato di velocità per un attacco: sul 12-12 del terzo set, l’azzurra ha schiacciato in diagonale raggiungendo i 116 km/h.

Una vera e propria sassata, con cui ha triturato il precedente primato che le apparteneva: 112,7 km/h nella finale della Nations League 2022, vinta dalla nostra Nazionale per 3-0 proprio contro il Brasile. In questa Nations League l’attacco più potente era stato quello della bomber verdeoro Ana Cristina, capace di raggiungere i 112 km/h con una pipe durante il primo set di Canada-Brasile. L’Italia occupa il terzo posto in classifica generale e tornerà in campo domani a Macao per affrontare la Cina padrona di casa.