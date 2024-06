Pallanuoto, la Pro Recco è in finale di Champions League: Olympiacos battuto ai rigori in semifinale!

La Pro Recco proverà a fare quanto mai nessuno è riuscito a compiere nella storia della pallanuoto: la compagine ligure torna per il quarto anno consecutivo in finale di Champions League e, dopo i successi delle ultime tre edizioni, proverà a calare il poker continentale. La compagine ligure, alla ricerca del dodicesimo titolo europeo, nella semifinale della massima competizione europea, giocata nella cornice del National Pool Complex di Malta, sede della Final Four, piega gli ellenici dell’Olympiacos con il punteggio di 13-11 dopo i tiri di rigore, con i tempi regolamentari che si erano chiusi sul 9-9. Gli avversari della Pro Recco nell’ultimo atto, previsto venerdì sera alle ore 21.00, usciranno dalla seconda semifinale, in programma questa sera alle ore 21.00, tra i magiari del Ferencvaros ed i serbi del Novi Beograd: gli ungheresi sono stati sconfitti dai liguri nell’ultimo atto del 2021, mentre i balcanici nelle finali del 2022 e del 2023.

Nel primo quarto la Pro Recco sblocca il punteggio con il contrattacco finalizzato da Echenique ed a seguire trova subito il break col gol in superiorità di Cannella. I liguri calano anche il tris, ancora con l’uomo in più, grazie a Condemi, e fissano lo score sul 3-0. Nella seconda frazione l’Olympiacos si sblocca dopo quasi 13′ complessivi di gara, con la rete di Genidounias, ma a ruota arriva l’immediata marcatura di Younger a ristabilire le distanze. Tornano sul -2 gli ellenici grazie a Vamos, e si arriva così a metà gara sul 4-2 per la Pro Recco.

L’avvio del terzo periodo è tutto di marca ellenica: in meno di due minuti i greci pervengono al pareggio grazie alle realizzazioni, entrambe in superiorità numerica, di Fountoulis prima e di Papanastasiou poi. La Pro Recco è brava a non disunirsi e trova il nuovo vantaggio con Hallock, ma nell’azione successiva c’è il fallo da rigore di Kakaris e Genidounias dai 5 metri non perdona. Superiorità per la Pro Recco, Sukno chiama il minuto di sospensione ed i liguri concretizzano l’opportunità con Di Fulvio. I campioni d’Italia difendono per due azioni consecutive in inferiorità e poi colpiscono a uomini pari con Younger, che firma il 7-5 con cui si entra negli ultimi otto minuti.

Nell’ultimo quarto la Pro Recco perde Fondelli per raggiunto limite di falli ed i greci tornano a -1 con la rete di Alafragkis in superiorità. Si sblocca Zalanki, che restituisce il +2 ai liguri, ma in poco più di un minuto gli ellenici trovano nuovamente la parità: fallo da rigore di Presciutti, che finisce la propria gara, e Vamos accorcia, poi Dimou dalla distanza trova la rete dell’8-8. La Pro Recco subisce il contraccolpo, non sfrutta un paio di azioni in superiorità e poi viene punita da Genidounias, che a 2’16”, con l’uomo in più, dà il primo vantaggio ai greci. Fioccano le espulsioni, anche definitive, e Di Fulvio ne approfitta per pareggiare a 1’48” dalla sirena. Finisce anche la partita di Ivovic, ma l’Olympiacos manca il colpo del ko in superiorità. L’ultimo possesso è per i liguri con 18″ sul cronometro e Sukno si gioca l’ultimo minuto di sospensione per l’assalto finale a uomini pari: arriva anche l’espulsione di Genidounias a 13″ dalla fine, ma la Pro Recco non segna. Regolamentari chiusi sul 9-9, si va ai rigori.

Dai 5 metri inizia le Pro Recco e, nell’ordine, segnano Di Fulvio, Vamos, Zalanki, Genidounias e Younger, poi sbaglia Dimou. Condemi realizza e mette spalle al muro gli ellenici: Negri, subentrato a Del Lungo, para su Gkillas e fa esplodere la festa della Pro Recco, è finale!

CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024 PALLANUOTO

Final Four (5-7 giugno a Malta)

Semifinali – Mercoledì 5 giugno

19.00 Pro Recco-Olympiacos (Grecia) 13-11 dtr (9-9)

21.00 Ferencvaros (Ungheria)-Novi Beograd (Serbia)

Finali – Venerdì 7 giugno

19.00 Finale terzo posto, Olympiacos (Grecia) – perdente Ferencvaros (Ungheria)-Novi Beograd (Serbia)

21.00 Finalissima, Pro Recco – vincente Ferencvaros (Ungheria)-Novi Beograd (Serbia)