Pallanuoto, il Settebello affronterà la Romania e poi giocherà la Sardinia Cup in preparazione a Parigi 2024

Il Settebello ha tracciato la propria strada verso le Olimpiadi di Parigi 2024: la Nazionale italiana di pallanuoto maschile giocherà prima un’amichevole ufficiale a Firenze contro la Romania, poi si sposterà ad Alghero per disputare la Sardinia Cup.

Gli uomini di Sandro Campagna affronteranno la Romania a Firenze mercoledì 26 giugno alle ore 20.00 alla Piscina Nannini, nell’ambito delle celebrazioni per i 120 anni della Rari Nantes Florentia, fresca oltretutto di promozione in Serie A1.

Così presenta l’evento al sito federale Sandro Campagna: “Giocare a Firenze è sempre bello, ma questa volta sarà speciale per tutta una serie di coincidenze ed eventi. La prima è che il 26 giugno sarà il mio compleanno, ma è anche la stessa data dall’ultima volta del Settebello a Firenze. L’altra è che saremo qui a poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi per festeggiare i 120 anni di una società di grande tradizione che ha dato tanto al mondo della pallanuoto nazionale. Stando alla partita, sarà una prova importante per capire il nostro stato di condizione contro una squadra ben allenata“.

Il Settebello si sposterà poi in Sardegna, per l’ormai tradizionale quadrangolare della Sardinia Cup, che si giocherà ad Alghero da giovedì 4 a sabato 6 luglio: le avversarie dell’Italia saranno, nell’occasione, Spagna, Croazia e Grecia.

CALENDARIO SETTEBELLO VERSO LE OLIMPIADI

26 giugno 20.00 Piscina Nannini (Firenze) – amichevole Italia-Romania

04-06 luglio Sardinia Cup ad Alghero (Italia, Spagna, Croazia e Grecia)