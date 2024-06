Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Austria 2024: Verstappen trionfa a Spielberg, Ferrari fuori dal podio

Calato il sipario sulla terza Sprint Race del campionato 2024 di F1. Sul circuito di Spielberg (Austria), lo spettacolo non è mancato in una gara molto tirata e di prestazione pure, in considerazione dei 28 giri affrontati. Una pista “Stop&Go” quella austriaca, che richiede tanto in termini di efficienza aerodinamica e di trazione in uscita dalle curve lente.

Max Verstappen partiva dalla pole-position. Sul tracciato di casa per la Red Bull, la motivazione dell’olandese e della squadra anglo-austriaca era quella di conquistare l’affermazione per dare un’ulteriore dimostrazione di forza rispetto ai rivali. C’era curiosità su quanto avrebbe potuto fare la McLaren, che poteva contare su Lando Norris e Oscar Piastri in seconda e terza posizione.

La Ferrari, invece, ha dovuto affrontare una Sprint in salita. Lo spagnolo Carlos Sainz ieri aveva ottenuto il quinto tempo, lamentando problematiche in curva-9 e 10, frutto del bouncing che da Barcellona soprattutto sta affliggendo la monoposto del Cavallino Rampante. Un problema che va a ricadere in termini prestazionali e nella gestione delle gomme.

Ancora più problematica è stata la gara di Charles Leclerc. Ieri, a causa di un’avaria al sistema dell’anti-stallo, la Rossa del monegasco si è spenta in pit-lane e questo gli ha fatto perdere secondi preziosi nel compiere il suo tentativo nella Q3. Leclerc, di conseguenza, ha spinto al meglio delle sue possibilità per provare a rimontare.

RISULTATI E CLASSIFICA SPRINT RACE GP AUSTRIA F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Oscar PIASTRI McLaren+4.616 – –

3 Lando NORRIS McLaren+5.348 – –

4 George RUSSELL Mercedes+8.354 – –

5 Carlos SAINZ Ferrari+9.989 – –

6 Lewis HAMILTON Mercedes+11.207 – –

7 Charles LECLERC Ferrari+13.386 – –

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+17.479 – –

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+23.998 – –

10 Lance STROLL Aston Martin+29.938 – –

11 Esteban OCON Alpine+30.651 – –

12 Pierre GASLY Alpine+30.890 – –

13 Yuki TSUNODA RB+35.003 – –

14 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+37.927 – –

15 Daniel RICCIARDO RB+38.097 – –

16 Fernando ALONSO Aston Martin+41.735 – –

17 Logan SARGEANT Williams+43.136 – –

18 Alexander ALBON Williams+43.775 – –

19 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+44.956 – –

20 Guanyu ZHOU Kick Sauber+51.681 – –