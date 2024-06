Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi in tv, Serie A basket: orario gara-3, programma, streaming

Terzo atto della finale scudetto della Serie A di basket 2024! Oggi martedì 11 giugno alle 20:30 l’Unipol Forum di Assago sarà teatro di gara-3 tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna nella serie al meglio delle cinque partite che mette in palio il titolo di campione d’Italia.

Si riparte dal punteggio di 1-1 dopo le prime due sfide disputate in Emilia. L’Olimpia Milano vuole rispettare il fattore campo e cancellare il ko rimediato in gara-2 (72-64), dove forse ha pagato un po’ di stanchezza fisica e mentale dopo l’overtime di gara-1 (75-86). Coach Ettore Messina dovrà ritrovare la verve offensiva di Shavon Shields dopo i 25 punti decisivi nella prima sfida, con Nikola Mirotic e Shabazz Napier pronti a dare man forte.

La Virtus Bologna si presenta in Lombardia con il morale risollevato dopo il successo in gara-2 che gli ha permesso di impattare nella serie e pareggiare così i conti, con la contesa che si allungherà sicuramente a gara-4. L’allenatore bianconero Luca Banchi punterà forte ancora sul suo go-to-guy Tornike Shengelia (21 punti per il georgiano in gara-2), sperando di ritrovare i punti di Marco Belinelli e del rientrante ‘Iffe’ Lundberg.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago (Milano) alle ore 20:30, dove si rimarrà anche per la successiva gara-4. La diretta TV sarà disponibile in chiaro per tutti sul Nove (Canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla!

CALENDARIO SERIE A BASKET 2024 OGGI

Martedì 11 giugno

Gara-3 finale scudetto

Ore 20:30 EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna – Diretta TV in chiaro per tutti sul Nove (Canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD

Diretta TV: in chiaro per tutti sul Nove (Canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre); per gli abbonati su Eurosport 2 HD

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport