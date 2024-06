Oblique Seville batte Noah Lyles sui 100 metri! Tempo mirabolante, mondiale stagionale vertiginoso

Oblique Seville ha battuto Noah Lyles sui 100 metri! Questa è la grande notizia che arriva da Kingston (Giamaica), dove il padrone di casa ha sonoramente sconfitto il Campione del Mondo correndo un tempo semplicemente sensazionale. Il 23enne si è espresso in un superlativo 9.82 con 0,9 m/s di vento a favore, nettamente la miglior prestazione mondiale stagionale: il precedente era il 9.90, non ancora ratificato, timbrato dal sudafricano Akani Simbine, anche se World Athletics continuava a confermare i 9.93 degli statunitensi Christian Miller e Kendal Williams.

Oblique Seville, quarto nelle ultime due edizioni dei Mondiali e bronzo iridato con la 4×100, ha migliorato di quattro centesimi il proprio personale e ha dato un chiaro segnale a tutto il pianeta. Il caraibico è uscito a molla dai blocchi di partenza e nel fondamentale ha surclassato Noah Lyles, il quale ha poi inscenato una furiosa rimonta, fermandosi però a tre centesimi dal rivale. Lo statunitense ha migliorato il suo alto stagionale di 10.01, ma la battuta d’arresto lo farà riflettere parecchio e non rappresenta un buon viatico lungo la marcia che conduce alle Olimpiadi di Parigi 2024 (precedute dai durissimi Trials).

I due atleti hanno compiuto un deciso balzo in avanti nei pronostici in vista dei Giochi e, allo stato attuale, si candidano per i primi due gradini del podio a cinque cerchi. Seville, allenato da Glenn Mills (il mitico coach del leggendario Usain Bolt), e Lyles, la cui ultima sconfitta sui 100 metri risaliva alle finali di Diamond League lo scorso 16 settembre, hanno ampiamente distanziato il keniano Ferdinand Omanyala (10.02) e il britannico Zharnel Hughes (10.09), tra gli avversari principali di Marcell Jacobs agli imminenti Europei di Roma.

Nella capitale giamaicana sono state conseguite altre due world lead: Julien Alfred da St. Lucia (Campionessa del Mondo sui 60 metri) ha corso i 100 metri in uno squillante 10.78; il padrone di casa Jaydon Hibbert ha tuonato un rilevante 17.75 metri nel salto triplo, superando così il nostro Andy Diaz in cima alle liste mondiali stagionali.