Nuoto, Thomas Ceccon si impone nella finale B dei 100 rana a Montecarlo. Lamberti sul podio nei 50 dorso

Calato il sipario sulla seconda e ultima giornata di gare all’Olympic Swimming Pool Prince Albert II di Montecarlo, tappa del circuito Mare Nostrum 2024 di nuoto. Nella 45ª edizione del meeting monegasco, il terzo e ultimo appuntamento del circuito menzionato ha visto un gruppo di atleti azzurri mettersi in evidenza.

Thomas Ceccon ha dato seguito alla propria campagna della “sperimentazione”. Se ieri l’abbiamo visto all’opera nei 100 stile libero, nel day-2 sono stati i 100 rana a vederlo protagonista. Il veneto si è imposto nella Finale B con il crono di 1:01.99. Specialità nella quale la Finale A è stata vinta dal giapponese Yu Hanaguruma (59.46) a precedere i due olandesi Arno Kamminga (59.58) e Caspar Corbeau (59.73).

Nei 50 dorso uomini Michele Lamberti, compagno di allenamenti di Ceccon, è giunto terzo: 25.10 per il bresciano nella prova che ha visto l’affermazione del greco Apostolos Christou (24.79) davanti al neerlandese Kai van Westering (25.10).

Nella Finale A dei 100 stile libero donne, Emma Virginia Menicucci è giunta quarta in 55.25. Il successo è andato alla forte rappresentante di Hong Kong, Siobhan Bernadette Haughey, che ha toccato la piastra in 52.72. Ottavo posto per Silvia Di Pietro (55.81). Quest’ultima era anche nella Finale A dei 50 farfalla, dove è giunta quarta in 26.79 e la svedese Sarah Sjoestroem ha nuotato un eccellente 24.95 a mezzo secondo circa dal suo record mondiale (24.43).