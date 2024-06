Nuoto di fondo oggi in tv, Europei 2024: orari, programma 14 giugno, streaming, italiani in gara

Penultimo giorno di gare degli Europei di nuoto di fondo. Nelle acque dell’Ada Ciganlija andrà in onda la ‘maratona’ della disciplina, la 25 chilometri. 5 ore di vera e propria lotta, in cui l’Italia tenterà di collezionare altre medaglie dopo i primi due giorni.

Le gare partiranno alle 9.00, con la competizione maschile, mentre la femminile prenderà il via cinque minuti dopo, alle 9.05. Per l’Italia sarà presente in toto la squadra che quasi monopolizzò i due podi due anni fa, in una gara che venne condizionata a causa delle competizioni avverse: Mario Sanzullo, Dario Verani e Matteo Furlan in ambito maschile, mentre Barbara Pozzobon e Veronica Santoni saranno le nostre rappresentanti nella gara femminile.

La diretta tv delle gare degli Europei 2024 di nuoto di fondo non è prevista al momento, a meno di cambi dell’ultim’ora del palinsesto di Rai Sport, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Eurovision Sport, infine per quanto riguarda la diretta live testuale di tutte le gare in programma, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO DI FONDO 2024

Venerdì 14 giugno

09.00 NUOTO DI FONDO 25 km maschile (Matteo Furlan, Dario Verani, Mario Sanzullo)

09.05 NUOTO DI FONDO 25 km femminile (Veronica Santoni, Barbara Pozzobon)

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO DI FONDO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: -.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.