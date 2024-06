Nuoto di fondo oggi in tv, Europei 2024: orari, programma 15 giugno, streaming, italiani in gara

Ultimo giorno degli Europei di nuoto di fondo di Belgrado nelle acque dell’Ada Ciganlija, che fino ad ora hanno regalato numerose soddisfazioni all’Italia con tre ori in sei gare. E ora manca soltanto il punto esclamativo con la staffetta 4×1500 che partirà quest’oggi alle 9.

Il quartetto azzurro non sarà però quello più performante. In campo maschile Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza resteranno a riposo dando spazio ad Andrea Filadelli e Marcello Guidi, fresco bronzo nella 5 chilometri. Con loro Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi, già medagliate in questo Europeo ma alla ricerca del loro primo oro.

La diretta tv dell’ultima gara degli Europei 2024 di nuoto di fondo non è al momento prevista sugli schermi della Rai, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Eurovision Sport, infine per quanto riguarda la diretta live testuale di tutte le gare in programma, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO DI FONDO 2024

Sabato 15 giugno

09.00 NUOTO DI FONDO Staffetta 4 x 1500 metri mista (Italia – Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Andrea Filadelli, Marcello Guidi)

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO DI FONDO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.