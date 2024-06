Nuoto di fondo, i convocati dell’Italia per gli Europei 2024: Gregorio Paltrinieri guida il gruppo azzurro

Una prova per capire quali sono le sensazioni. Gli Europei di nuoto a Belgrado stanno per prendere il via e per gli specialisti delle acque libere lo slot temporale è quello che va dal 12 al 15 giugno. Una rassegna continentale che, nella sua totalità, risente della vicinanza dell’appuntamento olimpico, ma nello stesso tempo può rappresentare per alcuni atleti una tappa di passaggio importante per comprendere il proprio stato di forma.

È il caso di Gregorio Paltrinieri e della squadra italiana. Greg guiderà il gruppo azzurro, volendosi testare per quanto accadrà poi a Parigi. Giova precisare che il carpigiano sarà al via solo delle gare in acque libere e non disputerà le prove in piscina, proprio per salvaguardarsi in vista dei Giochi, appuntamento principale dell’intera stagione.

Bel Paese che avrà a sua disposizione anche Mimmo Acerenza, in grado di fare la differenza nella prima tappa di Coppa del Mondo in Egitto e nell’appuntamento della Coppa Len di Piombino. Acerenza, dunque, in grande spolvero, ma costretto anche gestirsi per alcuni problemi alla spalla.

Oltre a lucano risponderanno all’appello anche Dario Verani, Mario Sanzullo, Marcello Guidi, Vincenzo Caso, Matteo Furlan, Andrea Filadelli, Ginevra Taddeucci, Barbara Pozzobon, Giulia Gabbrielleschi, Rachele Bruni e Veronica Santoni.