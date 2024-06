Novak Djokovic si allena in campo: il serbo ci prova per Wimbledon

Una strana idea. Novak Djokovic è tornato ad allenarsi in campo. Il serbo, costretto al ritiro prima di disputare il match dei quarti di finale del Roland Garros contro Casper Ruud, si è sottoposto a un intervento chirurgico per la lesione al menisco del ginocchio destro. Operato a Parigi, Nole ha iniziato con grande impegno la sua fase di riabilitazione.

L’obiettivo in cima alla lista sono le Olimpiadi e non è un caso che nelle ultime ore vi sia stata la conferma dalla federazione serba della presenza del 24 volte vincitore Slam sulla terra rossa di Parigi, gli stessi campi del Major francese. Tuttavia, Djokovic ancora risulta iscritto a Wimbledon e non vi sono novità relativamente a una sua cancellazione.

Certo, vederlo nei Championships sarebbe decisamente sorprendente non solo per i tempi di recupero dopo un infortunio del genere, ma anche per i rischi che il campione correrebbe giocando sull’erba. Da capire fin dove Nole voglia spingersi. Alla prova dei fatti, la sua corsa contro il tempo prosegue e in un nuovo video sui social ha mostrato i suoi progressi: “Tennis mi sei mancato, continuiamo a costruire giorno dopo giorno” ha scritto l’asso nativo di Belgrado.

Da sottolineare che se Djokovic dovesse essere presente sui prati di Londra, sarebbe testa di serie n.2, dal momento che Carlos Alcaraz non è riuscito a difendere i punti della vittoria al Queen’s dell’anno scorso e lunedì prossimo sarà n.3 del mondo.