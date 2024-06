Novak Djokovic, niente doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024

Non ci sarà alcun doppio con Novak Djokovic alle Olimpiadi di Parigi 2024, a differenza delle precedenti occasioni in cui il serbo si è presentato alla rassegna a cinque cerchi. A riportarlo il quotidiano indipendente serbo Danas sul proprio sito web.

Sono solo due i serbi che che, in singolare, andranno a giocare di nuovo al Roland Garros. Uno è Djokovic, l’altro è Dusan Lajovic: si sono chiamati fuori sia Laslo Djere (ed è un po’ particolare, viste le insidie che crea sul rosso) che Miomir Kecmanovic. A questo si aggiunge il fatto che Nikola Cacic, normalmente impiegato in Coppa Davis, è oltre la centesima posizione nel ranking di specialità.

All’atto pratico, come riporta Danas, non c’è possibilità di avere un doppio competitivo per le medaglie. E, a quel punto, oltre all’attenzione per la sua situazione fisica, Djokovic non può che concentrare le proprie priorità sul singolare, dove al massimo ha raggiunto la medaglia di bronzo nel 2008.

Djokovic, in doppio, del resto non ha mai avuto particolare fortuna nelle occasioni precedenti (e, in generale, non ha mai avuto le qualità di Federer e Nadal nella specialità). Nel 2008, con Nenad Zimonjic, uscì al primo turno con i cechi Martin Damm e Pavel Vizner, mentre nel 2012, assieme all’amico Viktor Troicki, perse dagli svedesi Johan Brunstrom e Robert Lindstedt (uno da 23 titoli più l’Australian Open 2014 in bacheca). Di nuovo con Zimonjic, invece, a Rio 2016 ci fu lo stop al secondo turno contro l’ottima coppia brasiliana formata da Marcelo Melo e Bruno Soares (5 Slam in totale, ma separatamente). A Tokyo, nel 2021, ci fu invece il tentativo in misto con Nina Stojanovic. Dopo la sconfitta in semifinale e, ancor più, il ko nella finale 3°-4° posto di singolare contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, Djokovic diede forfait dalla finale per il bronzo in cui sarebbe stato accanto a Stojanovic, lasciando direttamente il bronzo ad Ashleigh Barty e John Peers in quota Australia.