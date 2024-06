Wimbledon, Novak Djokovic vuol provarci: sarà sul campo a Londra e deciderà

La fonte è autorevole, parliamo della BBC, e la notizia riguarda Novak Djokovic. Ebbene, l’asso serbo è in partenza per Londra e lunedì sarà nella capitale inglese per decidere se giocare o meno Wimbledon. Alla prova dei fatti, il campione nativo di Belgrado è ancora presente nella lista degli iscritti allo Slam sui prati di Church Road ed è tornato ad allenarsi dopo aver subìto l’operazione al menisco mediale del ginocchio destro 18 giorni fa.

Djokovic vuole quindi comprendere il suo status sui campi londinesi e soprattutto avere la consapevolezza di essere competitivo. Con 7 affermazione nel celebre Major britannico, Nole vorrebbe far proprio l’ottavo successo, eguagliando il primato di Roger Federer, anche per quanto è accaduto l’anno scorso.

La sconfitta al quinto set per mano di Carlos Alcaraz in Finale è qualcosa che il serbo non può aver digerito e questa motivazione potrebbe anche spingerlo a forzare. Da capire, però, fino a che punto sia disposto a rischiare sulla base del fatto che poco dopo i Championships ci saranno le Olimpiadi di Parigi a cui tiene più di qualunque altra cosa.

Non resta che attendere le sue decisioni. Se Djokovic dovesse decidere di partecipare sarebbe testa di serie n.2 del tabellone, per le scadenze che hanno portato Carlos Alcaraz a retrocedere di un posto rispetto all’ultimo aggiornamento di classifica. Questo andrebbe a cambiare le carte in tavola nella composizione del main draw, dal momento che Jannik Sinner (n.1 del ranking) potrebbe sfidare Carlitos in semifinale come al Roland Garros e non solo in Finale, in caso di assenza di Nole.