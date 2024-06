Noah Lyles passeggia sui 200 dei Trials, Knighton e Bednarek controllano, Coleman ci riprova

Nulla di clamoroso da segnalare nelle batterie dei 200 metri ai Trials statunitensi, lo spietato evento che determina quali saranno i tre atleti che in ogni specialità rappresenteranno gli USA alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il turno preliminare non era nei fatti decisivo, visto che ben 27 americani su 30 partenti hanno avuto modo di qualificarsi alle semifinali. Il miglior tempo è stato stampato da Noah Lyles, Campione del Mondo in carica fresco di successo sui 100 metri con il tempo di 9.83 e desideroso di mettersi in bella mostra anche sul mezzo giro di pista.

Il 26enne, che su questa distanza ha conquistato gli ultimi tre titoli iridati e vanta un personale di 19.31, si è contenuto sulla pista di Eugene. Noah Lyles ha tagliato il traguardo con il tempo di 20.10 (vento nullo), controllando parecchio la situazione e facendo capire di avere a disposizione diversi margini di miglioramento (è accreditato di uno stagionale di 19.77, corso il 9 giugno a New York). Ha risposto presente anche Erriyon Knighton, primatista mondiale under 20 e argento mondiale assoluto che ha piazzato un comodo 20.15 con 1,2 m/s di brezza a favore(stagionale).

Tempo in fotocopia per Kenny Bednarek (fresco di qualificazione ai Giochi sui 100 metri) e Courtney Lindsey, rispettivamente primo e secondo nelle liste mondiali stagionali con 19.67 e 19.71: un tranquillo 20.28 e agevole passaggio del turno insieme a Garrett Kaalund (20.28). Christian Coleman è tornato in pista dopo gli amari 100 metri e il mancato pass olimpico, chiudendo in 20.30 nella stessa batteria di Knighton.