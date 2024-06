Noah Lyles emula Marcell Jacobs ai Trials: crono pareggiato in batteria, Coleman e Kerley si contengono

Noah Lyles ha firmato il miglior tempo nelle batterie dei 100 metri ai Trials statunitensi, l’evento senza pietà che promuove i primi tre atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024 e lascia tutti gli altri a casa senza possibilità di appello. Il Campione del Mondo ha corso in 9.92 con 0,3 m/s di vento a favore, ovvero lo stesso tempo timbrato martedì sera da Marcell Jacobs a Turku.

Quello che sulla carta è lo sprinter di riferimento in campo internazionale ha emulato il crono del Campione Olimpico, esprimendosi sette centesimi sopra il proprio stagionale siglato lo scorso 1° giugno a Kingston, dove perse contro il giamaicano Oblique Seville. L’americano si è lasciato alle spalle Kenny Bednarek (10.00) e Marcellus Moore (10.06), accomodandosi poi in panchina per gustarsi le altre batterie.

Christian Coleman è emerso dalla seconda, chiudendo in 9.99 con 0,1 m/s di brezza a favore. Courtney Lindsey si è distinto nella quinta (10.00 con 0,1 m/s di vento in faccia). Fred Kerley (argento a Tokyo 2020 e Campione del Mondo nel 2022) si è imposto nella seconda (10.03, +0,6 m/s) precedendo Pjai Austin e Kendal Williams (10.07), Brandon Hicklin ha vinto la terza in 10.08 (+0,2 m/s) davanti a Lance Lang (10.09). Si tornerà in pista nella notte per semifinali e finali, soltanto i migliori tre voleranno ai Giochi.