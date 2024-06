NBA Finals 2024, Boston ad un passo dal titolo. I Celtics vincono anche gara-3 a Dallas

I Boston Celtics sono ad una sola vittoria dal conquistare il loro 18° titolo. Le Finals NBA 2024 hanno ormai preso la strada del Massachusetts, dopo che la squadra di Joe Mazzulla si è imposta anche in gara-3 per 106-99 contro i Dallas Mavericks, portandosi sul 3-0 nella serie. Boston ha ipotecato il successo, visto che i Mavs si trovano contro anche alla storia: in 156 occasioni mai nessuna squadra è riuscita a rimontare da 0-3.

Dallas parte fortissimo e vuole lanciare un segnale (22-9), ma i Celtics rientrano subito e nei primi due quarti c’è grande equilibrio. Boston fa la differenza nella terza frazione, chiusa con un parziale di 35-19. Gli ospiti arrivano anche sul +21 a inizio ultimo quarto, ma da quel momento comincia la disperata rimonta di Dallas, che riapre tutto con un clamoroso 22-2, toccando il -1. I Mavs, però, vengono traditi dalla loro stella, visto che Luka Doncic commette il sesto fallo e deve abbandonare la sfida. Nel finale ci pensano poi Tatum e Brown a segnare i canestri decisivi, con uno stoico Irving che manca l’ultimo disperato tentativo di riaprire il match.

Jayson Tatum gioca un sublime primo tempo, segnando 20 dei suoi 31 punti finale. Il numero 0 di Boston tira 4/13 da tre punti, ma mette a referto anche 6 rimbalzi e 5 assist. Ancora una volta sale in cattedra per i Celtics un eccellente Jaylen Brown, che firma 30 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Importantissimo per Boston anche il contributo di Derrick White, che firma 16 punti.

A Dallas non bastano i 35 punti di Kyrie Irving, che resta in campo per 45 minuti. Doncic litiga con il ferro (1/7 da tre) e chiude con 27 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, ma soprattutto con 6 falli all’attivo, mettendo fine ad una partita che ha visto lo sloveno troppo nervoso e con numerosi problemi in fase difensiva.

Nella notte tra venerdì e sabato Boston avrà la prima occasione per conquistare il titolo NBA. I Celtics sono in striscia da sette vittorie consecutive in trasferta in questi Playoff ed ormai vedono lo striscione del traguardo sempre più vicino.