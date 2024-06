MXGP, Jorge Prado vince Gara-2, fa suo il round indonesiano e si riporta sotto in classifica a Tim Gajser

Jorge Prado risponde alla grande. Lo spagnolo, infatti, dopo il weekend negativo di Maggiora ha chiuso nel migliore dei modi il primo appuntamento indonesiano. Il Gran Premio West Nusa Tenggara a Lombok, ha visto il successo di forza del campione del mondo in Gara-2 che permette al portacolori del team Gas Gas di vincere il round nel suo complesso.

Jorge Prado (Gas Gas) ha vinto con 5.3 secondi di margine sull’olandese Jeffrey Herlings (KTM), quindi terzo lo svizzero Jeremy Seewer (Kawasaki) a 9.6. Quarta posizione per l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 13.6, mentre chiude in quinta posizione lo sloveno Tim Gajser (Honda) a 21.2 dopo aver perso il confronto diretto rovente con Jorge Prado.

Sesta posizione per il norvegese Kevin Horgmo (Honda) a 26.9, settima per il nostro Mattia Guadagnini (Husqvarna) a 40.5, mentre è ottavo il norvegese Cornelius Toendel (KTM) a 54.9. Nono lo sloveno Jan Pancar (KTM) a 58.1, quindi completa la top10 il francese Benoit Paturel (Yamaha) a un minuto esatto. Chiude 12° Andrea Bonacorsi (Yamaha) a 1:17.

Dopo il primo appuntamento in terra indonesiana (si replicherà nel prossimo weekend sempre a Lombok) la classifica generale vede ancora al comando Tim Gajser con 555 punti ma ora con sole 22 lunghezze di margine su Jorge Prado. Terza posizione per Jeffrey Herlings con 497 punti (-58 dalla vetta), l’unico ancora in lizza per il titolo.

ORDINE DI ARRIVO GARA-2 GP INDONESIA 2024 MXGP

1 1 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 35:11.222 16 0:00.000 0:00.000 2:00.855 3 48.852

2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:16.589 16 0:05.367 0:05.367 2:01.409 3 48.629

3 91 Seewer, Jeremy SUI SWISSMOTO Kawasaki 35:20.905 16 0:09.683 0:04.316 2:03.543 4 47.789

4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 35:24.885 16 0:13.663 0:03.980 2:02.855 4 48.057

5 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:32.441 16 0:21.219 0:07.556 2:02.008 1 48.39

6 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Honda 35:38.200 16 0:26.978 0:05.759 2:03.220 4 47.914

7 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 35:51.792 16 0:40.570 0:13.592 2:03.643 2 47.75

8 17 Toendel, Cornelius NOR NMF KTM 36:06.146 16 0:54.924 0:14.354 2:05.284 9 47.125

9 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 36:09.396 16 0:58.174 0:03.250 2:05.318 4 47.112

10 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 36:11.651 16 1:00.429 0:02.255 2:05.990 9 46.861

11 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Fantic 36:18.020 16 1:06.798 0:06.369 2:05.542 3 47.028

12 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 36:28.955 16 1:17.733 0:10.935 2:05.269 4 47.131

13 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 36:39.117 16 1:27.895 0:10.162 2:04.649 2 47.365

14 517 Gifting, Isak SWE SVEMO Yamaha 36:44.135 16 1:32.913 0:05.018 2:04.113 4 47.57

15 163 Okura, Yuki JPN MFJ Honda 37:14.188 16 2:02.966 0:30.053 2:07.319 2 46.372

16 988 Kerhoas, Lionel FRA FFM KTM 36:42.972 13 3 laps 3 laps 2:29.835 1 39.403