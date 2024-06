MXGP, Jeffrey Herlings domina gara-1 nel fango di Kegums. 2° Gajser in tabella rossa e 9° Bonacorsi

Un confronto appassionante. La stagione della MXGP, top-class del Motocross, è animata dall’avvincente duello tra Jorge Prado e Tim Gajser. Messo in archivio l’appuntamento di Teutschenthal, in Germania, è calato il sipario su gar-1 della nona tappa del Mondiale 2024. Sul circuito fangoso per la pioggia su Kegums, i centauri si sono dovuti adattare a un nuovo layout tra mille insidie, con la necessità di ottenere performance per più giri.

Gajser aveva suonato la campana ieri nella Qualifying Race. Punti importanti e pesanti per portarsi a -1 da Prado, immediatamente alle spalle dell’iberico nella prova del sabato. Quest’oggi è stato però Jeffrey Herlings a sorprendere tutti. L’olandese, in sella alla KTM, ha dominato dall’inizio alla fine conquistando il suo terzo successo di manche in quest’annata. Alle sue spalle si è classificato Gajser (Honda) a 14.806, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dall’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) a 23.809.

Grossi problemi in queste condizioni per Prado. Sul fango citato, l’iberico ha dimostrato ancora una volta di non avere la velocità dei migliori e il settimo posto sulla GasGas a 56.234 da Herlings la dice lunga. Una top-10 nella quale troviamo anche il primo dei piloti italiano, ovvero Andrea Bonacorsi (Yamaha) in nona posizione, distanziato di 1:15.559. Rimanendo in casa Italia, c’è da segnalare la 13ª piazza di Mattia Guadagnini (Husqvarna) a 1:36.493 e la 16ª di Ivo Monticelli (Beta) a un giro.

Con questo riscontro, Gajser strappa virtualmente la tabella rossa a Prado (432 vs 425 punti), ma vedremo come andrà gara-2. Attenzione a Herlings che si è portato a 366.

CLASSIFICA GARA-1 GP LETTONIA 2024 MXGP

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:13.461 0.000 47.703 25

2 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 36:28.267 14.806 47.380 22

3 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:37.270 23.809 47.186 20

4 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:41.857 28.396 47.088 18

5 24 HORGMO, Kevin NOR NMF TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 36:46.888 33.427 46.980 16

6 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 37:03.939 50.478 46.620 15

7 1 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 37:09.695 56.234 46.500 14

8 17 TOENDEL, Cornelius NOR NMF Schmicker Racing KTM 37:15.048 1:01.587 46.388 13

9 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 37:29.020 1:15.559 46.100 12

10 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 37:44.080 1:30.619 45.793 11

11 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JWR Honda Racing Honda 37:47.400 1:33.939 45.726 10

12 142 HAAVISTO, Jere FIN SML SILVE Racing KTM 37:48.766 1:35.305 45.699 9

13 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 37:49.954 1:36.493 45.675 8

14 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOKawasaki Racing Team MXGPKawasaki 38:30.956 2:17.495 44.865 7

15 326 GILBERT, Josh GBR ACU Gabriel SS24 KTM KTM 36:20.594 -1 Lap 44.575 6

16 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI MRT Racing Team Beta Beta 36:26.450 5.856 44.456 5

17 684 FREIBERGS, Uldis LAT LAMSF GASGAS 36:40.298 19.704 44.176 4

18 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 36:57.320 36.726 43.837 3

19 52 GERHARDSSON, Albin SWE SVEMO Husqvarna 36:58.025 37.431 43.823 2

20 991 SCHEU, Mark GER DMSB SixtySeven Racing-Team Husqvarna 37:49.963 1:29.369 42.820 1

21 637 SILEIKA, Tomass LAT LAMSF GASGAS 35:32.202 -2 Laps 42.548 0

22 45 KOHUT, Tomas SVK SMF Osicka MX Team KTM 21:54.250 -7 Laps 44.375 0

23 365 SKOVGAARD, Nikolaj DEN DMU KL Racing Team KTM 22:39.772 45.522 42.890 0

24 181 JAZDAUSKAS, Domantas LTU LMSF KTM 14:42.159 -10 Laps 44.074 0

25 6 PATUREL, Benoit FRA FFM De Baets Yamaha MX-TeamYamaha 14:55.955 13.796 43.395 0

26 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOSixtySeven Racing-Team Husqvarna 12:24.408 -11 Laps 43.525 0

27 71 SPIES, Maximilian GER DMSB KTM Kosak Team KTM 7:32.949 -13 Laps 42.919 0

28 62 LUSBO, Andero EST EMF GASGAS 34.841 -16 Laps 0.000 0

29 104 VINOGRADOV, Aleksei EST EMF KTM 0.000 0.000 0.000 0