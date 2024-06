MXGP, Jeffrey Herlings domina gara-1 in Indonesia, quinto Bonacorsi!

Jeffrey Herlings parte fortissimo nel Gran Premio di Indonesia a Lombok. L’olandese dopo la manche di qualifica di ieri, ha vinto senza problemi gara-1 con una prestazione straordinaria, una manche di fatto perfetta nella quale non ha sbagliato nulla.

Partenza subito incisiva per il neerlandese che è scappato via insieme a Prado e subito si è formato un duetto. Duetto al cui interno non è riuscito a rimanere dentro Tim Gajser, che ha deciso di gestirsi, sapendo di non avere il ritmo dei primi due e prendere il suo passo.

In un primo momento Prado è riuscito a infastidire Herlings, rimanendo a un distacco di circa due o tre secondi, poi il divario è aumentato sempre di più nella seconda parte di gara in cui c’è stata una flessione dello spagnolo che aveva fatto un grande sforzo per cercare di rimanere agganciato e chiuderà a 10 secondi di ritardo. Terza posizione per Tim Gajser, mentre arriva il miglior risultato in carriera per Andrea Bonacorsi in MXGP, con una splendida quinta posizione davanti persino a Jeremy Seewer e Glenn Coldenhoff.

RISULTATI GARA-1 MXGP GP INDONESIA

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:51.779 17 0:00.000 0:00.000 1:53.655 3 51.947

2 1 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 35:01.943 17 0:10.164 0:10.164 1:53.970 4 51.803

3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:08.540 17 0:16.761 0:06.597 1:54.820 4 51.42

4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 35:15.181 17 0:23.402 0:06.641 1:55.073 2 51.307

5 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 35:18.177 17 0:26.398 0:02.996 1:56.732 5 50.577

6 91 Seewer, Jeremy SUI SWISSMOTO Kawasaki 35:21.356 17 0:29.577 0:03.179 1:55.887 4 50.946

7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Fantic 35:26.083 17 0:34.304 0:04.727 1:56.194 9 50.812

8 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 35:31.397 17 0:39.618 0:05.314 1:56.430 4 50.709

9 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Honda 35:33.083 17 0:41.304 0:01.686 1:56.760 3 50.565

10 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 35:50.225 17 0:58.446 0:17.142 1:56.822 3 50.538

11 517 Gifting, Isak SWE SVEMO Yamaha 36:00.868 17 1:09.089 0:10.643 1:57.228 4 50.363

12 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 36:34.724 17 1:42.945 0:33.856 1:59.139 5 49.556

13 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 36:41.089 17 1:49.310 0:06.365 1:58.201 3 49.949

14 163 Okura, Yuki JPN MFJ Honda 35:24.899 16 1 lap 1 lap 2:00.691 3 48.918

15 17 Toendel, Cornelius NOR NMF KTM 36:15.439 16 1 lap 0:50.540 2:00.881 2 48.841

16 988 Kerhoas, Lionel FRA FFM KTM 37:14.323 14 3 laps 2 laps 2:20.099 2 42.142