MXGP, inizia la trasferta indonesiana. Gajser vuole tenere a distanza Prado e Herlings

La stagione del motocross entra sempre più nel vivo. Siamo ufficialmente nel bel mezzo della fase conclusiva del campionato ed i punti iniziano a farsi pesanti. Ma, non solo. Il Mondiale MXGP 2024 si prepara per uno dei suoi momenti più interessanti del proprio calendario, ovvero la trasferta asiatica.

Nel breve volgere di due settimane, infatti, la classe regina del motocross disputerà due prove in Indonesia. Ormai un appuntamento che è diventato una tradizione (con il pubblico locale che apprezza in maniera clamorosa l’evento) ma che, sportivamente parlando, spesso va a dare una spinta importante a chi vuole poi andare a vincere il titolo iridato.

Il programma cosa prevede? Iniziamo con il dire che si partirà già nel corso di questo fine settimana con il Gran Premio della West Nusa Tenggara, mentre nel weekend successivo sarà la volta del Gran Premio di Lombok. Entrambe le gare si correranno proprio sul tracciato di Lombok e metteranno sul piatto, nel complesso, 120 punti totali di capitale importanza.

Il Mondiale MXGP 2024 dà il via alla sua trasferta nel sud-est asiatico con lo sloveno Tim Gajser in fuga. Il portacolori del team Honda, infatti, comanda la graduatoria con 511 punti e un importante +34 punti sullo spagnolo Jorge Prado reduce dal doloroso (in tutti i sensi) “zero” in Gara-2 a Maggiora, mentre è terzo l’olandese Jeffrey Herlings con 440 punti dopo una serie di gare nelle quali si è messo in luce di nuovo al massimo della sua forma dopo il lungo stop. Sarà grande spettacolo a Lombok!