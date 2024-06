MX2: pazzesco Valerio Lata! La wild card conquista il 3° posto in gara-2 al GP di Maggiora. 5° Adamo

Maggiora delle meraviglie. Ancora una volta, il GP piemontese regala emozioni indescrivibili all’Italia, consegnando alla storia pagine importanti. Se nel 2023 Andrea Adamo ha conquistato proprio sul tracciato della provincia di Novara il titolo nel mondo, in questa occasione il giovanissimo Valerio Lata ha ottenuto la terza posizione in gara-2, raccogliendo un risultato straordinario.

Una gara semplicemente pazzesca quella condotta dalla Wild Card della KTM che, a seguito della splendida quinta piazza guadagnata nel primo round, ha sfruttato una veloce uscita dal cancelletto che gli ha consentito di posizionarsi subito al terzo posto, piazzamento poi mantenuto per tutto il resto della gara.

Ma non sono mancate certamente le insidie. Nella prima parte della prova infatti il pilota solitamente impegnato nell’Europeo 250 ha dovuto fare i conti con la GasGas di Simon Laengenfelder che, malgrado numerosi tentativi, non ha trovato mai il varco giusto per sorpassare l’italiano, tanto da perdere la concentrazione rendendosi artefice di una caduta.

Nelle battute finali invece il classe del 2005 ha arginato la risalita del vincitore di gara-1 Liam Everts, tagliando il traguardo con un ritardo di 7.147 rispetto alla KTM di Sacha Coenen, pilota partito a razzo dal cancelletto e riuscito a piazzarsi al comando dopo una bella battaglia inscenata con il fratello gemello Lucas (Husqvarna), secondo a 1.776. Spinge solo alla fine poi Andrea Adamo, il quale ha cercato di insidiare Everts, a 8.700, salvo poi accontentarsi della quinta piazza a 9.227.

Prova incolore poi per il leader Kay De Wolf (Husqvarna), il quale non è andato oltre il sesto posto toccando quota 473 nella classifica piloti, precedendo Laengenfelder (425), Lucas Coenen (421), Everts (394) e Adamo (368). Il prossimo appuntamento con la MX2 sarà il GP di Indonesia, in programma il 30 giugno.