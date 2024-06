MX2, Kay de Wolf trionfa in gara-1 a Lombok. Andrea Adamo in piazza d’onore

Di buon mattino ci si è goduti un bello spettacolo in quel di Lombok, in Indonesia. Il fuso orario costringe a orari non semplici, ma gli alfieri della MX2 hanno dato validi motivi per seguire con attenzione. Gara-1 dell’undicesimo appuntamento del Mondiale 2024 è andata in archivio e affermazione di colui che quella tabella rossa l’ha conquistata in Argentina e non vuole cederla ad alcuno.

Il riferimento è all’olandese Kay de Wolf (Husqvarna), a segno per la sesta volta in stagione (come numero di manche). Il neerlandese ha preceduto un eccellente Andrea Adamo (KTM) di 2.638 e il danese Mikkel Haarup (Triumph) di 11.693. Una run decisamente intensa sul piattone artificiale indonesiano, molto veloce e con fondo medio/morbido.

De Wolf ha avuto il merito di gestire le situazioni complicate al meglio, approfittando anche degli errori altri. Si pensi al tedesco Simon Laengenfelder (GASGAS), a tirare le fila di gara-1 lungamente e autore di un errore a metà della stessa con un crollo fisico conseguente tale da farlo precipitare al sesto posto (+36.212). Errore anche per il compagno di marca di de Wolf, ovvero il belga Lucas Coenen (Husqvarna), caduto nelle prime fasi e settimo a 39.946 dalla vetta.

Bene quindi per il “lupo olandese” che si è potuto permettere un piccolo svarione nel finale, con Haarup in quel momento secondo che non ha trovato lo spunto per sfruttare l’opportunità. Ironia della sorte il danese, nell’ultima tornata, è finito a terra e ha consegnato la piazza d’onore a un Adamo bravo a tenere botta nelle prime fasi e a fare la differenza nelle ultime battute. A concludere la top-5 sono stati gli altri due piloti della KTM, ovvero i belgi Liam Everts (+19.737) e Sacha Coenen (+23.311), in quarta e quinta posizione.

Per quanto riguardo casa Italia, detto di Adamo, Ferruccio Zanchi (Honda) ha terminato in 14ª posizione a 1:47.748 dal vertice. Un risultato che consente a de Wolf di allungare in classifica e di portarsi a quota 507 punti, rispetto ai 448 di Laegenfelder. Quinto Adamo con 397 punti.

CLASSIFICA GARA-1 GP WEST NUSA TENGGARA MX2

1 74 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:10.052 0.000 47.567 25

2 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:12.690 2.638 47.507 22

3 11 HAARUP, Mikkel DEN DMU MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 35:21.730 11.678 47.305 20

4 72 EVERTS, Liam BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:29.833 19.781 47.125 18

5 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:33.371 23.319 47.047 16

6 516 LAENGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:46.258 36.206 46.764 15

7 96 COENEN, Lucas BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:50.005 39.953 46.683 14

8 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 36:06.549 56.497 46.326 13

9 44 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 36:36.140 1:26.088 45.702 12

10 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM F&H Racing Team Kawasaki 36:39.475 1:29.423 45.633 11

11 12 CHAMBERS, Jack USA AMA Bike It Kawasaki MX2 Racing Team Kawsaki 36:41.447 1:31.395 45.592 10

12 33 KARSSEMAKERS, Kay NED KNMV Fantic Factory Racing MX2 Fantic 36:42.352 1:32.300 45.573 9

13 47 REISULIS, Karlis Alberts LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 36:54.974 1:44.922 45.313 8

14 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI Team HRC Honda 36:57.800 1:47.748 45.256 7

15 489 WALVOORT, Jens NED KNMV KTM SB Racing KTM 37:03.386 1:53.334 45.142 6

16 51 OLIVER, Oriol ESP RFME WZ RACING TEAM KTM 37:20.748 2:10.696 44.792 5

17 180 AMBJÖRNSON, Leopold SWE SVEMO Team Leoparden Racing Husqvarna 35:52.438 -1 Lap 43.887 4

18 177 WANNALAK, Jiraj THA FMSCT KTM 35:57.723 5.285 43.779 3

19 325 ALFARIZI, Delvintor INA IMI Honda 36:55.408 1:02.970 42.640 2

20 914 ARSENIO ALGIFARI, Muhammad INA IMI Astra Honda Racing Team Honda 36:55.478 1:03.040 42.638 1

21 529 MAKARIM, Nakami Vidi INA IMI KTM 36:12.172 -2 Laps 40.770 0

22 22 BRACERAS, David ESP RFME Fantic Factory Racing MX2 Fantic 11:04.428 -13 Laps 35.543 0