MX2: de Wolf prova a riscattarsi a Lombok dopo la prova deludente di Maggiora

L’Indonesia sarà terra di riscatto per Kay de Wolf? Impossibile non pensarlo. Scalda i motori il centauro olandese mentre si avvicina sempre di più l’undicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di motocross, classe MX2, previsto questo fine settimana in quel di Lombok.

Al momento il pilota dell’Husqvarna può contare di un vantaggio di 48 punti sulla Red Bull GasGas di Simon Laengenfelder. Si tratta di un vantaggio certamente importante, anche se arrivato con una vittoria che manca di fatto dal terzo atto: il GP della Sardegna. Sale dunque la pressione per de Wolf, reduce comunque da una prestazione a Maggiore negativa, sicuramente la peggiore disputata fino a questo momento.

Dall’altra parte ci saranno tutti gli inseguitori, motivatissimi ad approfittare di ogni singolo passaggio a vuoto del leader per tentare un blitz al vertice. Tra questi, oltre al già citato Laengenfelder, spiccano Lucas Coenen (Husqvarna) e Liam Everts (KTM).

Fari puntati come sempre anche su Andrea Adamo, attualmente al quinto posto della classifica piloti con 368 punti e apparso abbastanza in ritmo negli ultimi appuntamenti. Serve però lo strappo, nella speranza che l’Indonesia sia lo scenario più congegnale.