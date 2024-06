Musetti-Thompson oggi in tv, ATP Queen’s 2024: orario semifinale, programma, streaming

Lorenzo Musetti affronta Jordan Thompson nella semifinale del torneo ATP 500 del Queen’s. L’appuntamento è per oggi, sabato 22 giugno alle ore 14.00: sarà il primo incontro di giornata, a precedere l’altra semifinale. Si preannuncia un confronto equilibrato e tirato, il tennista australiano partirà con i favori del pronostico visti i risultati mostrati in questo torneo.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-THOMPSON DALLE 14.00

Il numero 30 del mondo se la dovrà vedere con il numero 43 del ranking ATP, che ha eliminato due big come Rune e Fritz, mostrando ulteriormente il feeling con questa superficie. C’è un solo precedente, risalente a inizio stagione: agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Adelaide fu il toscano a imporsi con il punteggio di 6-4, 6-1, ma l’australiano veniva dalla settimana sfibrante di Brisbane, nella quale aveva battuto Nadal.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Thompson, semifinale del torneo ATP 500 del Queen’s. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-THOMPSON, SEMIFINALE QUEEN’S

Sabato 22 giugno

Ore 14.00: Lorenzo Musetti vs Jordan Thompson – Diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253

PROGRAMMA MUSETTI-THOMPSON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253, per gli abbonati:

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.