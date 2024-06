Musetti-Paul oggi in tv, orario finale ATP Queen’s 2024: programma, canale, streaming

Per una curiosa coincidenza, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno raggiunto lo stesso giorno un obiettivo particolare: andare in finale nel proprio torneo completando così la triade terra-veloce-erba. Il toscano, però, ha fatto qualcosa di ancor più statisticamente notevole: farlo al terzo ultimo atto, quello che si giocherà oggi al Queen’s, raggiunto.

Un numero strano, ma che fa questo percorso che va da Amburgo a Napoli fino al Queen’s, per uno degli ATP 500 più iconici del circuito. Sarà il terzo azzurro, dopo Laurence Tieleman nel 1998 e Matteo Berrettini nel 2021 e 2022, a giocarsi la finale londinese. Dall’altra parte della rete ci sarà Tommy Paul, con cui non c’è nessun precedente. C’è, però, la chance di aggiungere un altro colpo di mano in questo passaggio sui prati che ha regalato a Musetti un aumento esponenziale di fiducia in un’annata che stava rivelandosi davvero complessa.

La finale dell’ATP 250 del Queen’s tra Lorenzo Musetti e Tommy Paul si giocherà oggi alle ore 15:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

