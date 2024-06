Musetti-Nakashima oggi in tv, ATP Queen’s 2024: orario d’inizio, ordine di gioco, streaming

Lorenzo Musetti contro Brandon Nakashima: è questa la caccia ai quarti di finale al Queen’s, con due giocatori nati a pochi mesi di distanza (agosto 2001 l’americano, marzo 2002 l’italiano), e per di più nello stesso giorno a livello numerico, il 3.

Nessun precedente tra i due, che sono entrati nella parabola professionistica sostanzialmente assieme. Significative le loro due vittorie in sede di primo turno: per Musetti è arrivato il successo contro Alex de Minaur, il che ha tolto l’australiano, numero 2 del seeding, dal tabellone e rimarcato come il toscano stia affrontando la sua miglior stagione su erba di sempre almeno finora. Per Nakashima, invece, vittoria contro Dan Evans, anche se il britannico si è dovuto ritirare prima che il terzo set iniziasse.

Il match tra Lorenzo Musetti e Brandon Nakashima chiuderà il programma sul Campo Centrale del Queen’s, che apre alle ore 13:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-NAKASHIMA, ATP QUEEN’S 2024 OGGI

Giovedì 20 maggio

Campo Centrale

Ore 13:00 Tabilo (CHI)- Paul (USA) [5]

Alcaraz (ESP) [1]-Draper (GBR)

Mpetshi Perricard (FRA) [Q]-B. Harris (GBR) [WC]

Musetti (ITA)-Nakashima (USA) [SE] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA MUSETTI-NAKASHIMA, ATP QUEEN’S 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now e Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport