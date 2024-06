Tennis, Federer pronto a tornare in campo? “Se Nadal me lo chiede…”

Rafael Nadal potrebbe ritirarsi al termine della stagione in corso di svolgimento. Al momento non ci sono annunci ufficiali e definitivi sull’addio al tennis del fuoriclasse spagnolo, che nel frattempo si sta preparando per le Olimpiadi di Parigi 2024 dove spera in un guizzo di fine carriera dopo la precoce eliminazione rimediata al suo Roland Garros.

Il mancino di Manacor deciderà il da farsi dopo l’avventura a cinque cerchi, ma potrebbe davvero salutare definitivamente il Circus e ci potrebbe già essere una data: il weekend del 20-22 settembre, quando a Berlino andrà in scena la Laver Cup, ovvero il confronto tra una formazione dell’Europa e una squadra composta dal Resto del Mondo.

L’annuncio della sua presenza nella capitale tedesca ha fatto ipotizzare un addio all’attività agonistica in stile Roger Federer, che appese la racchetta al chiodo dopo aver giocato un doppio proprio insieme al grande rivale iberico alla Laver Cup. Roger Federer si è soffermato proprio su questa ipotesi in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport alla vigilia dell’uscita di un documentario su Amazon Prime che ripercorre gli ultimi dodici giorni della sua carriera.

Al fenomeno elvetico è stato chiesto se farebbe la stessa cosa con Nadal in questa edizione del torneo internazionale a squadre e Federer ha tenuto un po’ aperte le porte: “Non credo che giocheremo il doppio insieme alla Laver Cup, ma se me lo chiede ci sarò“.