Moutet sull’atmosfera del centrale: “Sinner è il numero 2 al mondo, quindi il tifo era più equilibrato”

Corentin Moutet è stato indubbiamente il grande protagonista in casa Francia della prima settimana del Roland Garros 2024. Il beniamino locale ha raggiunto a sorpresa gli ottavi di finale, sconfiggendo tra gli altri il quotato cileno Nicolas Jarry, per poi cedere il passo ieri sera al numero 2 ATP Jannik Sinner. Il 25enne parigino era partito alla grande, aggiudicandosi nettamente il primo set e trovando il break in apertura di secondo, ma in seguito ha dovuto subire la rimonta dell’azzurro.

“Beh, è ​​stato più complicato dopo il primo set, ovviamente. È difficile da spiegare. Ero più passivo. All’inizio ero molto aggressivo in avvio di primo set. Non appena ho potuto attaccare, l’ho fatto, e questo richiede molta concentrazione ed energia per essere sempre alla ricerca della palla da attaccare, ed è quello che stavo cercando di fare“, commenta Moutet in conferenza stampa.

“Non sapevo come avrei dovuto giocare, ma sapevo che lui sarebbe stato molto aggressivo, quindi se lo avessi lasciato giocare sarebbe stato complicato. Non sono riuscito a farlo abbastanza a lungo per vincere la partita. Penso che sia andata così. È stato un giocatore più aggressivo di me“, prosegue l’ultimo tennista francese eliminato dal torneo nel singolare maschile.

Sull’atmosfera del Philippe Chatrier: “È un campo mitico. È il campo più grande del torneo, quindi è stato incredibile aver potuto giocare lì una partita. Ma ovviamente è stato diverso dai turni precedenti. Lui è il numero 2 al mondo, quindi il tifo era più equilibrato in termini di incoraggiamenti da parte del pubblico. Sicuramente è stata un’esperienza diversa“.

“Sono andato in campo per giocare una partita e per dare il massimo. Penso che avrei potuto giocare meglio, ma non è possibile riscrivere la storia. È fatta. Sono andato in campo credendo in me stesso, convinto di poter vincere. Ero avanti un set e un break, e non potevo fare di meglio. Sarà per un’altra volta. In ogni caso, è stato un onore giocare su questi grandi campi del Roland Garros“, aggiunge il transalpino.