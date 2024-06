MotoGP, presto per definire il Mondiale 2024 una corsa a due tra Bagnaia e Martin. Marquez ha il jolly del Sachsenring…

Dopo 8 delle 20 tappe previste nel calendario della stagione 2024, sembra delinearsi un possibile nuovo testa a testa tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin per il titolo iridato anche se è ancora presto per tagliare già definitivamente fuori dai giochi Marc Marquez e (forse) Enea Bastianini. I primi due sono racchiusi in soli 10 punti, mentre la coppia inseguitrice comincia ad accusare un distacco abbastanza pesante.

Il weekend di Assen ha ridotto le quotazioni del fuoriclasse spagnolo otto volte campione del mondo, che ha però la possibilità di rifarsi tra pochi giorni con il “jolly” del Sachsenring. MM93 ha infatti un feeling speciale con il tortuoso (e soprattutto sinistrorso) circuito tedesco, in cui vanta la bellezza di 11 vittorie complessive in carriera, di cui 8 nella classe regina, quindi sarà sicuramente uno dei favoriti per il bersaglio grosso in sella alla Ducati GP23 del team Gresini.

Sachsenring a parte, 58 punti di gap da Martin e 48 da Bagnaia sembrano davvero tanti anche per un fenomeno come Marquez, che deve sempre fare i conti con un piccolo handicap tecnico rispetto alle GP24 dei suoi avversari. Discorso simile anche per Bastianini, incapace al momento di effettuare il definitivo salto di qualità faticando in qualifica e perdendo così troppo tempo nelle prime parti di gara per poter fare la differenza (in ottica vittoria) negli ultimi giri con la sua gestione ottimale delle gomme.

Al momento la tavola è apparecchiata per un remake della sfida mondiale 2023, ma in questo caso ci sono premesse e implicazioni totalmente diverse. Si preannuncia un duello rovente e appassionante tra Pecco e Martinator, che potrebbero però rimettere in gioco anche un eventuale terzo incomodo se dovessero togliersi punti a vicenda incappando magari in qualche passo falso. Ne capiremo di più dopo il Sachsenring.