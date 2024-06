MotoGP oggi in tv, GP Olanda 2024: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 28 giugno, primo giorno di prove libere del GP d’Olanda, appuntamento del Motomondiale 2024. Sulla pista di Assen, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del week end. Un circuito molto particolare, in cui i centauri dovranno affrontare tante curve veloci in successioni, dovendo essere praticamente sempre in piega.

Francesco Bagnaia vorrà dare un seguito a quanto ottenuto a Barcellona al Mugello in MotoGP. Pecco sembra aver ritrovato il feeling giusto con la GP24 e lo vorrà dimostrare su una delle piste che l’ha visto in passato protagonista, tenuto conto delle affermazioni nel 2022 nel 2023 in gara e del secondo posto della Sprint Race dell’anno passato. La caccia a Jorge Martin è aperta.

Il venerdì del GP di Olanda sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport MotoGP (208) e in streaming su SkyGo e su NOW. Sarà possibile seguire anche l’intero programma del day-1 su Sky Sport Uno (201) a eccezione della seconda sessione di prove libere della Moto3 trasmessa solo sul canale 208.

Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) e lo streaming su TV8.it trasmetteranno gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, la Sprint Race della MotoGP e delle gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro le prove libere di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. Non è prevista altresì la copertura televisiva e streaming (Sky Sport) della MotoE quest’oggi.

CALENDARIO GP OLANDA 2024 MOTOGP OGGI

Venerdì 28 giugno

Ore 08.30-08.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.25-12.40, MotoE, Prove libere 2

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 17.05-17.15, MotoE, Q1

Ore 17.25-17.35, MotoE, Q2

PROGRAMMA GP OLANDA 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta testuale: OA Sport

