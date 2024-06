MotoGP oggi in tv, GP Italia 2024: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 2 giugno, assisteremo al sesto appuntamento del Motomondiale 2024. Sulla pista del Mugello, in Italia, lo spettacolo non mancherà di certo su una dei tracciati più noti agli appassionati. I piloti saranno chiamati a una prova complicata, dovendo trovare il giusto equilibrio tra prestazione e la gestione delle gomme.

Francesco Bagnaia punta al bis in MotoGP. Pecco, vittorioso nella Sprint Race di ieri, ha voglia di chiudere il cerchio, ma avrà una difficoltà in più da affrontare. Il piemontese, infatti, partirà dalla quinta casella e non dalla seconda, per via di penalità comminatagli nel corso delle pre-qualifiche. Vedremo se Jorge Martin e Marc Marquez sapranno approfittarne.

Il GP d’Italia, settimo appuntamento di Moto3, Moto2 e di MotoGP, sarà trasmesso interamente in tv da Sky Sport MotoGP (208) e da Sky Sport Uno (201). TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente le dirette delle corse domenicali delle tre classi. Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro il warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

Il round italiano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà la diretta delle gare delle tre categorie che saranno disponibili sul sito internet TV8.it. Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro il warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 2 giugno

Ore 09.45, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP ITALIA 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 2 giugno

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv in chiaro

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv in chiaro

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv in chiaro