MotoGP, nuova griglia di partenza del GP d’Olanda: cosa cambia con la penalità di Martin, Bagnaia in pole

Cambia la griglia di partenza del GP d’Olanda 2024, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Assen. Jorge Martin è stato infatti penalizzato di tre posizioni per guida lenta in traiettoria nel corso del Q2 delle qualifiche e così scatterà dalla quinta piazzola in occasione della gara di domenica, non più dalla seconda posizione da cui è partito oggi pomeriggio nella Sprint Race. Il leader della classifica generale, che vanta un margine di quindici punti su Francesco Bagnaia, cercherà di risalire dal cuore della seconda fila.

Francesco Bagnaia partirà dalla pole position e andrà a caccia della vittoria dopo il sigillo nella gara veloce. Il due volte Campione del Mondo sarà affiancata in prima fila dall’Aprilia di Maverick Vinales e dalla Ducati Gresini di Alex Marquez. Martin sarà invece in mezzo all’altra Aprilia ufficiale di Aleix Espargarò e alla Ducati di Fabio Di Giannantonio, mentre la terza fila sarà aperta da Marc Marquez, reduce dalla caduta odierna. Di seguito la nuova griglia di partenza del GP d’Olanda 2024.

GRIGLIA DI PARTENZA GP OLANDA MOTOGP 2024

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Maverick Vinales (Aprilia)

3. Alex Marquez (Ducati)

4. Aleix Espargaro (Aprilia)

5. Jorge Martin (Ducati), penalizzato di tre posizioni per la gara di domenica

6. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7. Marc Marquez (Ducati)

8. Franco Morbidelli (Ducati)

9. Brad Binder (KTM)

10. Pedro Acosta (GasGas)

11. Enea Bastianini (Ducati)

12. Raul Fernandez (Aprilia)

13. Fabio Quartararo (Yamaha)

14. Jack Miller (KTM)

15. Marco Bezzecchi (Ducati)

16. Alex Rins (Yamaha)

17. Miguel Oliveira (Aprilia)

18. Lorenzo Savadori (Aprilia)

19. Johann Zarco (Honda)

20. Joan Mir (Honda)

21. Luca Marini (Honda)

22. Augusto Fernandez (GasGas)

23. Takaaki Nakagami (Honda)